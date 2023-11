Giornata del diabete: screening completo

L’iniziativa che l’Associazione per la tutela del diabetico di Urbino organizza per la Giornata mondiale del diabete si sposta al centro commerciale di Nuova porta Santa Lucia, quest’anno, e si arricchisce, proponendo per l’intera mattinata di oggi screening completi e consigli per uno stile di vita più sano, forniti da esperti del settore. Il tutto sarà aperto a chiunque fosse interessato, gratuitamente e senza bisogno di prenotazione. "Questa mattina saremo al sesto piano del complesso, dalle 9 alle 14, ben visibili – spiega Luigi Garbugli, presidente dell’associazione, che coinvolge anche Fand e Atdm –. A dispetto dell’anno scorso, in cui facemmo solo lo screening per la glicemia, quest’anno come associazione, in collaborazione con il Comune, con il locale comitato di Croce rossa, con Urbino servizi e con il Centro di diabetologia, proporremo anche la misurazione della pressione arteriosa e della circonferenza vita, che è indice di obesità, uno dei fattori che possono portare a pensare che un soggetto abbia il diabete. Ci sarà pure l’Università Carlo Bo, con le Scuole di Scienze motorie e di Scienze biologiche e biotecnologiche, per spiegare come mantenere un corretto stile di vita dal punto di vista fisico e nutrizionale, aspetto attorno a cui ruota il problema del diabete. La Croce rossa contribuirà con misurazioni e installazioni di gazebo, tavoli e quant’altro, Urbino servizi per la logistica. Compileremo anche delle schede, sulla base dei dati rilevati in ciascun partecipante, così da individuare i possibili soggetti diabetici. Molti non sanno di averlo, perché è una malattia che non si nota fino a quando non si sta male, se non andandola a cercare. Non ci sarà bisogno di prenotare: chiunque passerà al sesto piano del centro commerciale ci troverà di fronte alla Coop e potrà partecipare".

n. p.