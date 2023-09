Giornata della cultura ebraica: visite alla sinagoga

Domanitorna la Giornata europea della cultura ebraica, la manifestazione che invita ad approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo. Coordinato e promosso nel nostro paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunto alla 24° edizione, l’evento coinvolge più di cento località in tutta Italia sotto il tema ‘Bellezza’. Come accade ormai da diversi anni, anche Pesaro aderisce alla manifestazione aprendo al pubblico la sinagoga di via delle Scuole che si visita l’intera giornata con orario 10-13, 16-19, info 0721 387541, ingresso gratuito. Previste anche due attività. Alle 11 il laboratorio per bambini

‘Ragionar di botanica’: si estrapoleranno frasi e citazioni del Talmud e Torà e tra lievi narrazioni si costruirà un erbario ebraico riproducendo alcune specie floristiche con pennini, chine e acquerelli. Punto d’incontro in sinagoga mentre il laboratorio si svolgerà nell’aula didattica dei Musei Civici; ingresso gratuito. Alle 17, in programma la visita guidata ‘La rosa di Sharon – Fiori e piante nella tradizione ebraica antica’: all’interno della sinagoga si va alla scoperta delle specie vegetali tanto care a questa cultura come l’uva, il mandorlo, l’acacia, il grano, il melo, i fagioli, le cipolle, i capperi, i limoni, i carrubi, la menta, le lenticchie, i noci, le palme, i melograni e le querce. Ingresso gratuito. Info 0721 387541.

l. d.