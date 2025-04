Giornata della Danza. I coreografi di domani in scena alla Maddalena

Ricorre oggi la Giornata internazionale della Danza, promossa dal Comitato internazionale della danza dell’Unesco, e per celebrarla degnamente questa sera (alle ore 21), alla Maddalena Centro Arti Performative, Hangartfest presenta Young Up!. Si tratta di una piattaforma per aspiranti coreografi che vuole incoraggiare la creatività giovanile offrendo opportunità di crescita artistica e sviluppo professionale.

La piattaforma è rivolta a danzatori e performer under 25 residenti o attivi nel territorio che hanno terminato o che sono in procinto di terminare il proprio percorso formativo e che sono interessati all’aspetto creativo della danza. All’appello di Hangarfest (che scadeva il 31 marzo), hanno risposto numerosi artisti provenienti non solo da Pesaro, ma anche da Ancona, Senigallia, dalla vicina Romagna e persino dall’estero, ovvero ragazze e ragazzi marchigiani che stanno perfezionando i propri studi fuori dai confini nazionali e che porteranno in scena coreografie originali frutto del lavoro di ricerca personale in un contesto qualificato, superando il concetto di concorso o di gara. Il successo della proposta ha segnato per il pubblico il tutto esaurito e dunque stasera il sold out per vedere all’azione questi giovani danzatori è garantito.

Intanto nei giorni scorsi è stata presentata l’attività di Hangrfest che ha annunciato l’avvio della prima edizione del Prix ViDa Italia, premio dei premi di videodanza che nasce da un network nazionale di 14 festival del settore tra cui Hangartfest con Videobox, e che si terrà a Pesaro il prossimo giugno nel contesto della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - Pesaro Film Fest. La conferenza è stata anche occasione per annunciare i due giovani coreografi che Hangartfest produrrà per tre anni consecutivi, offrendo loro risorse, residenze creative ed ospitando ogni volta il debutto dei loro spettacoli nel contesto del Festival.

Hangartfest ha deciso di offrire tale possibilità a Lucia Mauri, coreografa emergente del nostro territorio che fonda la sua ricerca sulle nuove tecnologie e sulla poetica dello sguardo e Michele Ifigenia Colturi, coreografo milanese che centra invece il suo lavoro sul tema del mito. Il direttore artistico Cioffi ha voluto ufficializzare anche il nuovo comitato artistico che si affiancherà alla direzione e che sarà composto da Paolo Paggi, responsabile per Hangartfest delle Nuove tecnologie e curatore delle rassegne video e i programmi di sensibilizzazione e Masako Matsushita che si occuperà dei progetti speciali formativi, di mentoring e audience engagement.

c.s.