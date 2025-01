Giornata della Memoria a colpi di note

A Pesaro la giornata della memoria non si può che celebrare in musica. Ed ecco che martedì 28 gennaio alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro, l’Orchestra Olimpia metterà in scena, in prima assoluta, il concerto-spettacolo "Eravamo il suono - la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz". Ispirato dall’omonimo romanzo di Matteo Corradini il concerto, tra parole e musica, accompagnerà il pubblico ad una riflessione proprio sui temi del Giorno della Memoria attraverso la storia dell’orchestra femminile del campo di concentramento di Auschwitz.

L’evento, presentato ieri in conferenza stampa, nasce dalla collaborazione tra Comune di Pesaro, Banca di Pesaro col patrocinio di Regione Marche e Provincia. Attraverso la musica dell’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta, e la recitazione dell’attrice pesarese Clio Gaudenzi, rivive in scena l’esperienza di otto orchestrali, fino a quel momento lontane e sconosciute tra loro, che si ritrovano l’una davanti all’altra in una realtà dolorosa dove lo spazio e il tempo sembrano sospesi e la musica è una possibilità per non morire. Otto figure indimenticabili, tra le quali anche una illustre musicista, Alma Rosè, nipote del celebre Gustav Mahler, che diresse l’orchestra del campo fino alla sua misteriosa morte. "Questo concerto-spettacolo, una produzione dell’Orchestra Olimpia con la regia di Valeria Fornoni, nasce da un felice incontro". Roberta Pandolfi, direttrice artistica e fondatrice con Francesca Perrotta di Orchestra Olimpia parla della collaborazione con Matteo Corradini "giunta infatti in maniera naturale, dopo esserci reciprocamente ascoltati su Radio 3".

In questo percorso si sono uniti preziosi artisti, alcuni che sono al fianco dell’orchestra da anni, altri che hanno deciso di unirsi in questo frangente, sotto l’egida di Serena Sinigaglia. Per parte sua Matteo Corradini si è detto "Molto grato all’Orchestra Olimpia, e a tutti coloro che, ciascuno con la propria professionalità e identità, hanno dedicato tempo ed energie a una storia fragile e luminosa". La supervisione artistica di "Eravamo il suono" è di Serena Sinigaglia, regista e direttrice artistica con Lella Costa del Teatro Carcano di Milano. Musica e orchestrazione sono del pesarese Danilo Comitini, i costumi di Helen Cerina, il disegno luci di Vincenzo Pedata, la direzione artistica di produzione di Roberta Pandolfi, l’illustrazione di Francesca Gastone. All’evento del 28 gennaio si affianca, lunedì 27 gennaio un momento riservato alle scuole su iniziativa di Orchestra Olimpia e promosso dal Comune di Pesaro. L’Orchestra terrà, dalle 8.30 alle 11, nella Sinagoga di Pesaro, una lezione concerto con Roberta Pandolfi al pianoforte, Simona Cavuoto al violino, Vanessa Scarano al clarinetto e Ulyana Skoroplyas al violoncello "Il potere della musica condurrà gli spettatori nella conoscenza e consapevolezza della Shoah, dando la possibilità di scoprire una storia incredibile, femminile grazie alla sensibilità e maestria dell’Orchestra Olimpia", ha dichiarato Camilla Murgia, Assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune.

