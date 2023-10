Giornata della salute mentale: Medici e psicologi a disposizione a Urbino

Prendersi cura della salute mentale. Ma anche conoscersi meglio. Questo sarà possibile oggi in occasione dell’Open Day di Onda a Urbino. Medici e psicologi saranno a disposizione, dalle 09.30 alle 13.30, per colloqui informativi e valutativi, all’Ospedale.

L’iniziativa è inserita all’interno Giornata mondiale della salute mentale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno di questa. "L’appuntamento ‘Non c’è salute senza salute mentale’ ’ –spiega il direttore generale Ast PU Nadia Storti - è promosso dal Dipartimento di Salute Mentale AST PU e dalla Direzione Medica Ospedaliera del nosocomio Santa Maria della Misericordia. La necessità di intervenire preventivamente sulla salute mentale è il percorso più efficace per sostenere il benessere della persona.

Nella società odierna, infatti, la salute mentale non si riferisce esclusivamente ad uno stato di psicologico, ma al benessere globale dell’individuo, perché occuparsi della propria mente significa occuparsi al contempo del proprio corpo e dunque della propria salute in generale e questa iniziativa è un’opportunità per farlo collettivamente". "Per il colloquio – conclude Simonetta Montesi, responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’ospedale di Ubino - non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi presso gli ambulatori del Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura (ambulatori di psichiatria) al piano seminterrato dell’Ospedale di Urbino".

Domani e mercoledì 18, invece, in occasione della giornata internazionale contro il cancro al seno, l’ Ospedale di Urbino promuove sul territorio visite senologiche ed esami strumentali gratuiti con la sua equipe, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci. "La giornata mondiale della prevenzione del tumore al seno - prosegue Storti - , intende educare e responsabilizzare le donne invitandole a monitorare in modo costante la propria salute, programmando visite e controlli senologici periodici, sviluppando una maggiore consapevolezza della patologia e delle sue conseguenze, fisiche e psicologiche. In questo modo la prevenzione sarà più efficace". Dunque l’Ast di Pesaro Urbino grazie alla struttura della Breast Unit al nosocomio ducale promuove sul territorio visite senologiche ed esami strumentali gratuiti con la sua equipe, che si svolgeranno domani all’Ospedale di Comunità di Fossombrone, dalle 15 alle 18 e il 18 a Urbino, sempre dalle 15 alle 18.

fra. pier.