Giornata Enpa contro l'Abbandono, Volontari in Piazza per la Tutela degli Animali Enpa nazionale scende in piazza per la Giornata Enpa contro l'abbandono degli animali. Oggi e domani, in tutte le piazze d'Italia, eventi, incontri e attività per dire basta a questa pratica barbara. Enpa Pesaro e Urbino all'Iper Rossini con banchetto di solidarietà.