Giornata internazionale contro l’epilessia. Fontana e portico in centro si tingono di viola

"La città si tinge di viola per ricordare il messaggio di sensibilizzazione e fiducia nella ricerca che porta con sé la Giornata internazionale contro l’Epilessia", dice Maria Rosa Conti, assessora con delega alla Salute, ricordando le iniziative promosse dal Comune che coloreranno, domani, la fontana di piazzale Matteotti e il portico di via San Francesco, del colore simbolo dell’appuntamento. Fin dal 2016, la giornata mondiale dedicata all’epilessia, si celebrerà in Italia domani. Il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità hanno indicato come una priorità la ricerca sull’epilessia e l’assistenza per le persone affette.