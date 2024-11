Giornata internazionale della fisica medica: ci sarà anche Burioni

Ci sarà anche Roberto Burioni domani, quando, al Charlie Hotel viale Trieste, dalle ore 14, in occasione dell’anniversario della nascita di Marie Curie – la scienziata che ha scoperto il radio – si celebrerà la Giornata Internazionale della Fisica Medica. La giornata vuole mettere in luce l’importanza del fisico medico, una figura essenziale nel monitoraggio e delle terapie con radiazioni, e nell’adozione delle più innovative tecniche diagnostico-terapeutiche.

Quest’anno, l’Associazione Italiana di Fisica Medica organizza a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, un convegno dal titolo "Ispirare le prossime generazioni di fisici medici". L’evento non si limiterà a valorizzare il ruolo di questo specialista, ma cercherà di attrarre i giovani verso una professione tanto affascinante quanto indispensabile. Monica Bono, direttrice della Uoc Fisica Medica e Alte Tecnologie della Ast 1, aprirà il convegno con l’introduzione dal titolo "Lo specialista in Fisica Medica, questo sconosciuto".

A seguire, Lucio Zanca e i giovani dell’Associazione Italiana di Fisica Medica proporranno una sessione interattiva intitolata "Accompagnare i giovani alla scoperta di questo mestiere", durante la quale verranno fornite informazioni pratiche e testimonianze dirette per coloro che stanno valutando se intraprendere questa carriera. Un appuntamento prezioso per i giovani talenti interessati alla scienza applicata alla medicina. Alle 16:30, Claudia Testa, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università di Bologna, parlerà di “Fisica in Medicina, non solo radiazioni ionizzanti”. Saranno poi premiati gli studenti del liceo “G. Marconi”.

“Elogio della scienza inutile”, l’intervento del virologo Roberto Burioni. Concluderà la giornata Gianluca Dotti, divulgatore scientifico di fama nazionale.