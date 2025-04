Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e Qi Gong al Parco Miralfiore di Pesaro

In occasione della Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e del Qi Gong, oggi alle 10, il Parco Miralfiore di Pesaro ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per celebrare queste antiche discipline orientali, simboli di armonia, salute e consapevolezza corporea. "Lo studio della serie di movimenti, abbinati ad una adeguata respirazione, procura all’organismo una serie di benefici sia di natura fisica che psichica. A livello fisico, la lenta, controllata e continua variazione della postura comporta miglioramenti dell’equilibrio e del sistema articolare nel suo complesso – spiega il Maestro Antonio Gentile - oltre che benefici sul piano respiratorio dovuti ad una maggiore attenzione portata sul binomio respirazione-espirazione. Analoghi benefici si ripercuotono sulla componente psicologica dell’individuo, attraverso uno status mentale sempre rilassato: proprio per questo non è sbagliato parlare di meditazione in movimento. Non bisogna in effetti dimenticare che la pratica del Taijiquan è, oltre ad un’arte marziale, anche una via per la crescita spirituale". L’appuntamento, totalmente gratuito e senza limiti di età, è pensato per chiunque desideri avvicinarsi, conoscere o semplicemente sperimentare il Tai Ji Quan e il Qi Gong in un contesto accogliente e inclusivo. Un’occasione unica per muovere i primi passi in queste pratiche millenarie che uniscono il respiro, il corpo e la mente. L’evento è organizzato dalla Asd Accademia Nei Jia Kung Fu, Taiji Quan Pesaro affiliata Uisp Pesaro Urbino. A guidare la giornata saranno il maestro Antonio Gentile (foto) e l’insegnante Sonsierei Ulian. L’incontro si terrà davanti al Bar Trattoria Sociale Utopia. Info. 328 8628269.

b. t.