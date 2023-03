Giornata mondiale della poesia in piazza Gli studenti regalano versi ai passanti

"Da diversi anni il 21 marzo – scrivono i docenti organizzatori dell’evento, Sonia Marini, Isa Mengaroni e Francesca Coraducci, liceo Mamiani – non scandisce più solo l’equinozio di primavera, ma anche la Giornata mondiale della poesia che le scuole superiori di Pesaro festeggiano in Piazza con un progetto dal titolo evocativo “Il pane e le rose”. L’intento, infatti, è quello di far convivere due aspetti imprescindibili del “nutrimento”, inteso come necessario approvvigionamento del corpo e dello spirito. Martedì mattina (ggi) quindi, come facciamo dal 2014, accompagneremo i nostri ragazzi in Piazza del Popolo, nel cortile di Palazzo Gradari e nell’atrio di Palazzo Mosca; con il patrocinio del Comune e della Prefettura che ci aiutano dandoci spazi e strumenti per rendere questo giorno una festa per tutti, gli studenti leggono poesie, le distribuiscono ai passanti, organizzano spazi di musica, canto e danza capaci di intensificare le emozioni che le poesie ci trasmettono. Quest’anno l’edizione si è data un titolo: “Luoghi di-versi” intendendo il valore poetico degli spazi fisici e dell’anima che la poesia interroga, valorizzandoli. Altri microargomenti saranno le “Poesie migranti” cioè recitate in lingua originale dagli studenti non italiani che così raccontano le loro radici, e le “Poesie d’autore” che quest’anno saranno di autrici visti i nomi delle poetesse presenti, tutte più o meno note alla cittadinanza: Laura Corraducci, Angela Guardato, Marcella Leonardi, Franca Mancinelli, Alessandra Tombini. Parteciperanno quindi tutte le scuole superiori di Pesaro con intere classi o delegazioni, e il Liceo “Raffaello” di Urbino, capitanati dall’Istituto d’arte Mengaroni. La festa si animerà in Piazza sotto il porticato della Prefettura e quello del Comune, a Palazzo Gradari dove ascolteremo le “poesie migranti” e ospiteremo le parole delle poetesse che interverranno, a Palazzo Mosca dove verranno proiettati video realizzati dagli alunni mentre leggono le poesie. La bellezza dei monumenti cittadini non potrà che amplificare quella dei versi e così si spiega anche l’importanza di accostare i sentimenti ai luoghi vissuti. Ringraziamo il panificio Falcioni grazie al quale onoreremo l’iniziativa donando panini e l’enoteca Grà per lo spazio condiviso. Invitiamo quindi tutti a “passare” e ad ascoltare con noi!"