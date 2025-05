Giornata Mondiale dell’Asma. Le iniziative per la prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2025, la Pediatria dell’Ospedale di Urbino venerdì aderisce all’iniziativa promuovendo l’importanza dell’accesso ai trattamenti inalatori e organizza un Open Day dedicato alla prevenzione e alla cura di questa patologia cronica, il venerdì dalle 9 alle 16, con una pausa tra le 13 e le 14. L’iniziativa si propone di sensibilizzare istituzioni, professionisti sanitari e cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e dell’accesso equo alle cure per l’asma.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse, soprattutto in età pediatrica, dove rappresenta la malattia cronica più frequente. Garantire l’accessibilità ai trattamenti inalatori è fondamentale. "Siamo orgogliosi di partecipare attivamente alla Giornata Mondiale dell’Asma 2025 offrendo questa opportunità – dice il primario urbinate Emanuela Lanfranchi –; l’asma è una patologia che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, soprattutto dei bambini, ma con una diagnosi precoce e un trattamento adeguato, è possibile gestirla efficacemente. Il nostro Open Day rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la salute respiratoria nel nostro territorio e per ribadire l’impegno della Pediatria di Urbino nel fornire cure di eccellenza".

Durante l’Open Day, chiunque desideri potrà effettuare visite e spirometrie gratuite, messe a disposizione dalla Pediatria dell’Ospedale di Urbino, per valutare la propria salute respiratoria. Per prenotare una visita, è possibile chiamando il numero 0722 301126 in orario mattutino entro giovedì 15 maggio.

g. v.