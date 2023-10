Giornata mondiale dell’osteoporosi, visite gratuite a Muraglia e Fano

Moc gratuite, venerdì, per la Giornata mondiale dell’osteoporosi. E’ l’iniziativa pensata dall’Ast1 che ha organizzato un open day di screening dell’osteoporosi e calcolo del rischio di frattura scheletrica da fragilità per le donne in post-menopausa che non hanno ancora una diagnosi di osteoporosi. Lo screening consisterà in un esame Moc (ovvero mineralometria ossea computerizzata) e nella valutazione del rischio di frattura scheletrica da fragilità da parte di uno specialista delle malattie del metabolismo osseo.

"L’obiettivo – spiega il direttore generale Ast Nadia Storti – è sensibilizzare sull’importanza di effettuare controlli programmati. Solo in questo modo la prevenzione sarà efficace. Ringrazio i medici e operatori sanitari che si sono resi disponibili". "L’osteoporosi – aggiunge Giulio Lucarelli direttore di Endocrinologia e Diabetologia – è una patologia molto diffusa che nel nostro Paese si stima colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa; la prevenzione è una delle migliori armi che abbiamo". "L’Oms – afferma Aureliano Spinelli direttore della Medicina nucleare - ha più volte richiamato l’attenzione sull’osteoporosi e sulle correlate fratture da fragilità, che hanno rilevanti conseguenze sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sanitari e sociali".

Le sedi scelte dal gruppo multidisciplinare sono quelle della Medicina nucleare dell’ospedale di Muraglia e di Fano. E’ necessaria la prenotazione telefonando domani dalle 14.30 alle 16.30 allo 0721365100 fino ad esaurimento posti. Le sedute si svolgeranno venerdì all’Ospedale di Muraglia (Medicina nucleare) dalle 9 alle 12 e a Fano (Diagnostica Moc – Densitometria ossea) dalle 9 alle 12. "Per proteggere la salute delle ossa è necessario – conclude Pierpaolo Lamanna, Attività ambulatoriale geriatrica - adottare e mantenere uno stile di vita attivo, praticando un’adeguata attività fisica, seguiendo un’alimentazione varia ed equilibrata, assumendo calcio e vitamina D".