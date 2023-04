Giornata sull’autismo La lezione del Mengaroni: "Anche con una batteria si abbattono le barriere"

La giornata mondiale sull’autismo ha avuto a Pesaro il suono del rullante di Francesco. Perché bisogna fare rumore per abbattere le barriere: fisiche, sociali, culturali. E con Francesco, percussionista della band 903, i ’demolitori’ di tante barriere sono stati gli studenti del liceo artistico Mengaroni, – "un’eccellenza nel tema dell’inclusione", ha detto Alessandra Belloni, direttore dell’ufficio scolastico provinciale – che ieri hanno celebrato allo Sperimentale la giornata dedicata alla sensibilizzazione verso l’autismo. Musica, esperienze, testimonianze, ma soprattuto emozioni, grazie al lavoro del dipartimento sostegno composto da Paola Cecchelani e Loredana Bastianelli. Emozioni come quelle di Maruska Palazzi, garante per le persone con disabilità, che ha raccontato ai ragazzi il senso del suo ruolo, le sfide ancora da cogliere, ma soprattutto la sua esperienza diretta: "Tanti anni fa – ha raccontato dal palco pieno di nuvole di tulle e lettere colorate – facevo la maestra, e avevo un bambino in classe che non mi guardava mai negli occhi ma passava tutto il tempo a tamburellare con le dita. Ha cominciato a suonare, era bravo. Sognavo di vederlo un giorno su un palco, ed oggi trovarlo qui mi emoziona".

La mattina è cominciata con i saluti della dirigente Serena Perugini e la proiezione del cortometraggio "Percorsi", realizzato dagli studenti dell’indirizzo Audiovisivi e multimedia, curato e supervisionato dal prof Giuseppe Rondina e musicato con la band 903: Nilo Ferrari, Diego Molari, Gianmarco Muratori, Luca Sperandio, Francesco Tamburini e Francesco Vichi. Sul palco, la stessa band, ha proposto alcune delle sue migliori cover, appaluditissime dai ragazzi in platea. Dalle note musicali alle parole, con la lettera di una mamma letta dal prof Giorgio Donini e con il talk show ralizzato dagli studenti: ospiti, tra gli altri, la stessa Palazzi, Irene Tonucci della Fondazione Noi Domani e una delle ’fate’ dell’associazione fondata da Franco e Andrea e Antonello; e poi Giovanna Secchiaroli psicoterapeuta e figlia di Marcello Secchiaroli, il compianto assessore regionale che fu tra i primi a immaginare di realizzare un centro per l’autismo, quando ancora nessuno ci pensava: "L’affettività degli autistici è come quella di tutti gli altri – ha detto Secchiaroli –, però bisogna insegnare come approcciarsi". E poi Ilaria Maletti, della Cooperativa Labirinto, che ha parlato di lavoro e tempo libero; infine l’insegnante del Mengaroni Raffaella Iacomucci, mamma di Francesco: "Di fronte all’autismo, una famiglia è molto disorientata – ha detto –. E’ un mondo sconosciuto, con il quale si fa fatica a entrare in relazione. A un certo punto però ci siamo accorti che Francesco aveva un bellissimo senso del ritmo. Abbiamo cominciato a pensare alla musica come a un mezzo per entrare in relazione: noi con lui, e lui con il mondo. Ed ha funzionato. Voi che siete dei giovani artisti – ha aggiunto –, dovete essere consapevoli del potenziale che avete, perché non c’è niente che meglio dell’arte possa costruire mondi nuovi e abbattere gli steccati. Abbiate coraggio, provateci. Ne vale la pena".

ben.i.