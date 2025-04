Giornata sull’autismo, studenti al cinema Loreto

"Riuscire a dare più supporto alle famiglie, alle persone con disturbo autistico e un impegno collettivo per la realizzazione del Centro per l’autismo". Sono le parole del sindaco Andrea Biancani durante la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, celebrata ieri mattina al Cinema Teatro Loreto con l’iniziativa “Autismo – Linguaggi, visioni, orizzonti”, organizzata dal Liceo Artistico Ferruccio Mengaroni, Associazione nazionale Genitori perSone Autistiche, L&G Film Studios e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Pesaro. Gli studenti hanno interpretato uno spettacolo teatrale e presentato il cortometraggio “Apostrofe” che esplora il tema dell’autismo attraverso i modi di esprimersi e di comunicare, ponendo l’accento sulle differenze tra il linguaggio figurato e letterale e sul pensiero per immagini.

Sindaco e giunta, oltre ad aver ringraziato il liceo artistico per l’impegno promosso, hanno citato anche le associazioni del territorio, tra cui gli Amici dell’Ippoterapia a Villa Ceccolini, la Fattoria dei Mini di Stefania Grilli, Associazione So.Fare, Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche, Genìa, Associazione Omphalos.