Giornate del Fai d’autunno. In città tornano tre grandi classici. C’è anche Rocca Costanza

Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d’Autunno. Quattordici saranno i beni culturali ed artistici che apriranno le porte in otto luoghi della nostra provincia, dalla costa all’entroterra, per far conoscere a tutti i cittadini quelle opere d’arte e luoghi che generalmente non sono aperti al pubblico. A Pesaro apriranno tre grandi classici, come spiega la capo delegazione del Fai di Pesaro e Urbino, Fiammetta Malpassi: "Per questa edizione – dice – abbiamo deciso di organizzare visite a Rocca Costanza, a Villa Severi e alla Chiesa e Cenobio di San Bartolo. Tre luoghi che abbiamo già scelto anche in passato – aggiunge – ma che riscuotono sempre un grandissimo successo". Malpassi aggiunge: "Ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda Rocca Costanza, il tornare in questo luogo è anche un modo per dare un segnale da parte della città per portare a termine al più presto il percorso di adeguamento degli spazi per far diventare Rocca Costanza fruibile. Durante le giornate del Fai – aggiunge – avremo la possibilità di confrontarci anche con Luigi Gallo, direttore regionale Musei Marche a cui è stata affidata la gestione dei luoghi di Pesaro deputati alla cultura, compresa la Rocca. Con lui avremo modo di fare il punto della situazione proprio su quest’ultima".

Rocca Costanza sarà visitabile sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Le visite saranno a cura degli apprendisti ciceroni della Nuova Scuola. Aperta sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, anche Villa Severi, sede della Fondazione Meuccia Severi: una casa museo nata con l’intento della fondatrice di lasciare alla collettività la raccolta d’arte di una vita. Altro luogo visitabile a Pesaro per le giornate del Fai è la Chiesa e Cenobio di San Bartolo, nel parco naturale del San Bartolo. Sabato e domenica il complesso sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sarà possibile visitare i giardini nascosti, il chiostro e la chiesa che custodisce due opere recentemente restaurate realizzate da autori della scuola del Barocci.

"Ringraziamo il Fai per far conoscere ai cittadini luoghi della cultura della così importanti e spesso troppo sconosciuti – spiega il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini -. Con l’apertura di Rocca Costanza ci sarà modo anche di fare il punto sull’iter avviato per il recupero di questo spazio".