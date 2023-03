Giornate del Fai speciali A Pergola visite all’oratorio e al casino Guazzugli Bonajuti

Domani e domenica a Pergola, per le Giornate Fai di Primavera, si potranno visitare l’affascinante Oratorio dell’Ascensione al Palazzolo e, per la prima volta, il Casino (edificio residenziale rurale) Guazzugli Bonajuti. Per entrambe le location gli orari di fruibilità sono dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30, con durata della vista di circa 20 minuti. L’Oratorio dell’Ascensione, nato come edicola votiva, è una struttura architettonica a pianta rettangolare con tetto a capanna, di modeste dimensioni ma all’interno completamente affrescato. Sulla parete di fondo, in particolare, si può ammirare l’Ascensione di Gesù tra i Santi Secondo e Sebastiano e nella volta gli Evangelisti dipinti intorno al 1483 da Lorenzo D’Alessandro da San Severino Marche.

Situato nella campagna, in località Grifoleto, il Casino Guazzugli Bonajuti, conosciuto anche come Casino Bellaluce, è, invece, una signorile architettura edificata nel Cinquecento, che ancora oggi appartiene agli eredi di un ramo dell’antica e nobile famiglia Guazzugli di Pergola. L’edificio, ristrutturato e decorato sul finire del ‘700, era utilizzato come casino di villeggiatura, luogo di svago e sede di battute di caccia che si tenevano nella tenuta circostante. Dai primi del ‘900 la casa fu vissuta in modo continuativo da Augusta Guazzugli Bonajuti ed altri membri della famiglia, ma alla sua morte è tornata ad essere luogo di vacanza.

s.fr.