Giornate Fai, i tesori da vedere

Ultimo giorno oggi per partecipare alle Giornate FAI di Primavera, che come ogni anno a Urbino consentono di visitare vari edifici altrimenti non fruibili dal pubblico. Come ormai da alcuni anni, l’Università degli Studi di Urbino è il partner principale dell’evento, mettendo a disposizione vari palazzi per le visite, che saranno guidate da studenti affiancati da docenti e ricercatori, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Pesaro Urbino.

Focus tematico di quest’anno sono le scienze e le tecnologie digitali per il patrimonio artistico. Il programma per oggi prevede l’apertura dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 dell’Orto Botanico (via Bramante) e del campus scientifico Enrico Mattei (ex Sogesta). Per gli iscritti FAI sarà inoltre possibile visitare palazzo Corboli, in via Veneto, con gli stessi orari. Già ieri sono stati tanti i visitatori nel primo pomeriggio dell’iniziativa.