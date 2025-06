Giorni di festa con Rock’n’roll live days

Dopo il via di ieri con le esibizioni di The Black Sheep e Merqurya, proseguirà oggi, domani e dopodomani a Fermignano Rock’n’roll live days, evento che coniuga musica, cibo e varie attività a Fermignano, all’ombra della chitarra più grande d’Italia. Sul palco di piazza Garibaldi, stasera dalle 19.30, saliranno gli A Band With no Name e Il Diavolo e l’Acqua Santa. Tre esibizioni domani, già dalle 18, con i Trip Rises, band punk rock, il rock/blues dei Woodoo Child e la disco soul&funk anni ‘70/’80 de Le Cotiche. L’ingresso sarà gratuito e tutte le sere saranno presenti l’area cibo e bevande (dalle 20) e la possibilità di fare una jam session, mentre oggi e domani ci sarà una mostra/mercato del vinile a cura di Zamusica e Mercatino vintage. Alla manifestazione, patrocinata da Comune e Pro Loco, parteciperanno anche gli Gnano Bulls sport&spettacolo. Per il terzo anno, nel programma sarà inserito il Moto memorial Sabi, raduno organizzato in ricordo di Sabina Bolognini dal Sabi Motor Bikes Crew, gruppo di Fermignano affiliato al CC Motorday, di cui rappresenta la sezione Marche. Sabato il primo giro, con partenza alle 16 da piazza Garibaldi e iscrizioni dalle 10: si percorrerà, a grandi linee, quello che sarà il tracciato della settima tappa del Giro d’Italia femminile, da Fermignano al Monte Nerone. Lì ci si sarà un aperitivo libero al Rifugio Corsini, poi si rientrerà.

Domenica il secondo giro, con iscrizioni dalle 8.30 e partenza alle 9.30, attraverso le colline del Montefeltro fino al Monte Carpegna, dove ci sarà aperitivo libero al Mandriano, e ritorno, con pranzo nei locali di Fermignano convenzionati e assegnazione dei premi. Info 349 6059275, 345 5796245, 3389181377.

Nicola Petricca