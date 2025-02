Giorno del Ricordo, la storia di Maria Sbisà

Lunedì si celebra la giornata del Ricordo, in memoria dell’esodo giuliano-dalmata. Anche a Urbino c’è chi conserva memoria di quei tragici avvenimenti: raggiungiamo Maria Sbisà nella casa di riposo “Solidale“ di via De Gasperi, dove si è trasferita alla morte del marito, non avendo figli ma solo parenti lontani. Fino a tre anni fa guidava l’auto, ora qualche acciacco accompagna i suoi novantuno anni, ma la lucidità e la memoria non sono mai venute meno.

Era la primavera del 1947: Maria, 13 anni, lasciava per sempre la città natale Rovigno, in Istria. Una delle migliaia di profughi che dovevano andarsene da quella regione, parte dell’Italia fino al trattato di Parigi di quell’anno che la annetteva alla Jugoslavia.

Come avvenne la partenza dall’Istria?

"Dopo il permesso ottenuto da Belgrado e aver raccolto l’essenziale siamo stati caricati in un treno merci fino a Trieste, dove siamo rimasti per alcuni giorni all’interno della famigerata Risiera di San Sabba, già usata dai nazisti come campo di concentramento e di sterminio, per lo smistamento, dato che c’era un continuo affluire e partire di profughi".

Era con la famiglia?

"Magari! Solo con mia sorella, più grande di otto anni. Mia madre era morta a 44 anni l’anno precedente, per malattia; mio padre, un marittimo, non riusciva a capacitarsi della situazione, e rimase a Trieste per un altro anno. Mio fratello di 15 anni fu preso dai tedeschi in un rastrellamento per essere condotto con un camion in Germania come forza lavoro. Durante il tragitto si buttò giù dal mezzo insieme ad altri giovani, alcuni dei quali furono catturati ed altri ancora uccisi sul posto, lui riuscì a nascondersi e poi passò nelle fila dei partigiani croati, fino alla fine della guerra, quando raggiunse Trieste e diventò marittimo".

E poi, ripartiste?

"Sì, in treno fino a Genova, dove avevamo dei parenti. Con mia sorella fummo sistemate in una scuola elementare, a spese del Comune, con altri 10 profughi come noi per ben cinque anni. Era il 1° maggio, pensavamo che la festa fosse per noi profughe, invece era quella per i lavoratori; lo capimmo dopo...".

Dunque non una bella accoglienza…

"Il rapporto con i genovesi non è stato buono perché ci consideravano fasciste. Mia sorella trovò lavoro in un negozio, ma lo facevano quasi per elemosina, il che ci dava dispiacere. Dopo un anno ci raggiunse nostro padre, che andò a lavorare alla Italsider, e anche altri parenti. Più avanti, conobbi mio marito".

Che era di Urbino…

"Sì, era a Genova per lavoro. Una volta sposati siamo rimasti fino al 1980, per poi trasferirci vicino a Montesoffio".

Che ricordi ha della casa di Rovigno?

"Pochi; eravamo in affitto, nella centralissima via Roma. Negli ultimi tempi ci si arrangiava per il mangiare, mia sorella venne licenziata per ritorsione, la mia scuola venne chiusa, la situazione si fece insostenibile e così cercammo di partire il prima possibile".

Ci è più tornata?

"Sì, quattro-cinque volte, con mio marito; sono anche tornata nella mia casa, dove ci hanno fatti entrare gli attuali proprietari, avevo il cuore in gola, non è stato un bel momento. Ma, almeno, a differenza di tanti connazionali che hanno trovato una tragica fine, noi ce la siamo cavata. Ho ancora un bel poster di Rovigno vista dal mare".

Massimo Volponi