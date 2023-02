Venerdì mattina la città di Urbino celebrerà il Giorno del Ricordo: dalle ore 9,30 a Teatro Sanzio, ci sarà una riflessione sulla tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Urbino e in particolare dagli assessorati comunali agli eventi e alle politiche educative. La mattina di venerdì 10 febbraio saranno presenti in platea gli studenti, in larga parte delle scuole superiori di Urbino e delle scuole medie dei due Istituti comprensivi. L’appuntamento sarà aperto da un intervento, collegato online, del dottor Alessandro Quadretti, il quale porterà una documentata testimonianza familiare nell’ambito del dramma che ha colpito le popolazioni di Istria e Dalmazia fra il 1943 e il 1947. A seguire, saliranno in successione sul palcoscenico i vari gruppi di studenti, presentando letture, poesie, filmati ed esecuzioni musicali. Come hanno ricordato gli assessori comunali agli eventi Elisabetta Foschi e alla scuola Francesca Fedeli, "i temi trattati sono importati, sono stati preceduti da approfondimenti in classe e invitano i giovani a riflettere sul concetto di libertà, del rispetto delle persone, sui diritti civili". La partecipazione è libera e quindi aperta a tutte le persone che vorranno partecipare alla Giornata del Ricordo.