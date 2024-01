Giorno della Memoria celebrato con gli studenti

Anche l’amministrazione comunale di Vallefoglia ha celebrato sabato scorso il “Giorno della

Memoria”, in ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico. La piccola ma sentita celebrazione si è svolta a Bottega, di fronte al plesso della scuola primaria Carlo Alberto dalla Chiesa dedicato alla legalità, con i ragazzi delle classi quinte dell’Istituto dove per l’occasione è stata posta un mazzo di fiori sotto l’insegna del nuovo “Piazzale XXVII Gennaio – Giorno della Memoria” sito davanti al nuovo Auditorium per la Musica, Cinema, Teatro “G. Santi” di Bottega, inaugurato sabato 20 gennaio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"L’intitolazione del nuovo “Piazzale XXVII Gennaio – Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’olocausto” – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – è stata voluta dalla Giunta comunale che già con delibera n. 17 dell’8

febbraio 2022 ne aveva disposto la dedica per conservare per sempre “nel futuro la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa in generale e affinché simili eventi non possono mai più accadere”. Alla cerimonia – conclude il sindaco – hanno partecipato anche la vice preside dell’Istituto comprensivo Statale Pian del Bruscolo e gli insegnanti dei ragazzi delle classi quinte che hanno tutti sottolineato quando sia importante soprattutto in questo periodo ricordare ai giovani la storia appena passata, promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse".