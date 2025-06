Giovane disabile picchiato al mare: sputi, insulti, botte. Minorenne identificato dalla polizia

Cambiano le notti, ma gli incubi di viale Trieste restano gli stessi. A sette giorni esatti dall’ultimo episodio di molestie ai danni di una ragazzina, la cronaca torna a raccontare un’aggressione avvenuta nella stessa zona. Questa volta a farne le spese è stato un ragazzo con disabilità di 21 anni, picchiato brutalmente nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una, mentre percorreva in bicicletta viale Trieste, all’altezza dell’incrocio con viale Marconi.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno un minorenne, pesarese, gli si è avvicinato a piedi. Lo ha accerchiato, preso di mira senza alcun motivo apparente. Prima gli sputi, poi gli insulti. Quindi l’inseguimento, la caduta dalla bici e infine le botte. Lo ha colpito con calci e pugni anche dopo che era finito a terra, lasciandolo con il viso tumefatto, un occhio gonfio, stordito e sotto shock. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima al pronto soccorso.

Contemporaneamente è intervenuta anche una volante della polizia, che ha avviato immediatamente le indagini per identificare il responsabile e raccogliere le prime testimonianze. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. La posizione del ragazzino, che secondo alcune testimonianze era assieme ad almeno altri due coetanei, è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il contesto sarebbe tristemente chiaro: una violenza cieca e gratuita, rivolta a chi è percepito come più fragile. A rendere l’episodio ancora più inquietante è la coincidenza temporale.

Esattamente una settimana fa, sempre in viale Trieste, un giovane ubriaco aveva molestato una ragazza. L’aveva palpeggiata in mezzo alla strada, prima di essere fermato dalla polizia e denunciato d’ufficio per violenza sessuale. Anche in quell’occasione, l’intervento delle forze dell’ordine era stato rapido. Purtroppo, il precedente non ha dissuaso, appena una settimana dopo, il compimento di un nuovo atto di violenza.

Il padre del ragazzo, contattato telefonicamente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, chiuso nel dolore di un’aggressione tanto vile quanto immotivata. A esprimere solidarietà è Andrea Boccanera, presidente dell’associazione "Gulliver", con la quale il giovane collabora: "È un’aggressione inconcepibile. Finora nessuno dei nostri ragazzi era mai stato toccato, è la prima volta che qualcuno mette loro le mani addosso. Siamo tutti sconvolti. Ci auguriamo che possa riprendere al più presto il suo lavoro. Il gruppo gli è vicino, la comunità è con lui. E ci aspettiamo almeno delle scuse, il minimo che i genitori di questi ragazzi possano fare. Un passo in avanti, di civiltà, che in questo caso è quanto mai indispensabile".