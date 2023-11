Giovane ubriaca morde carabiniere. Denunciata per lesioni e resistenza

Ha 19 anni ed è del posto. Ieri notte era ubriaca. Il problema per lei era reggersi in piedi. Ma qualcuno l’ha vista ed ha chiamato l’ambulanza del 118 per soccorrerla. Erano le 2, a Montecchio, fuori dalla discoteca. Quando sono arrivati i sanitari, la ragazza era in stato di alterazione psicofisica ed ha iniziato a dire che rifiutava qualunque soccorso o ricovero. Sono stati chiamati i carabinieri che erano di pattuglia con i cani antidroga. All’arrivo dei militari, la ragazza si è avventata su uno di loro mordendogli una mano. Per questo, è stata bloccata e resa inoffensiva. E’ stata così soccorsa ma dopo si è proceduto per lei con l’identificazione e la denuncia a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non è stata arrestata presumibilmente perché era in una condizioni di alterazione per la quale necessitava soprattutto di una lunga dormita e di tranquillizzarsi.

I controlli dei carabinieri a Vallefoglia sono continuati tutta la notte sia con i cani antidroga, il cui esito si saprà nei prossimi giorni, sia con le verifiche in strada. Soltanto la sera prima, sempre in zona di Montecchio, carabinieri di nuovo in azione per l’incendio voluto di una gomma di un’auto su cui era stato lanciato presumibilmente del liquido infiammabile da qualcuno durante la notte di Halloween.