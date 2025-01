Giovanelli archivia Tiviroli: "Può proporre anche strade d’oro. Ma ormai ha perso credibilità"

"L’era Tiviroli è finita, l’amministratore delegato di Marche Multiservizi va cambiato". Parole di Oriano Giovanelli, che oggi parla da consigliere comunale di opposizione a Urbino, ma che è anche e soprattutto uno dei padri dell’operazione Marche Multiservizi quando era sindaco di Pesaro, inizio anni Duemila. E l’amministratore delegato dell’azienda pubblico-privata era allora ed è ancora adesso Mauro Tiviroli. "Parlare di Marche Multiservizi per me è come parlare di un figlio. Ma un figlio che forse è cresciuto non come mi aspettavo", ha detto Giovanelli qualche giorno fa durante il suo intervento al consiglio comunale di Urbino per la discussione sul bilancio preventivo. "Sindaco – ha aggiunto rivolgendosi a Maurizio Gambini –, si faccia carico di una cosa che a me sembra molto chiara e che dico pubblicamente senza problemi. L’amministratore delegato Mauro Tiviroli è arrivato quando io ero sindaco, lo conosco bene e gliel’ho detto anche personalmente: dopo tanti anni anche uno bravo va cambiato. Lui in questo momento può anche proporre che lastricherà le strade d’oro, ma ormai il problema è la sua credibilità come amministratore delegato. Se non rimuoviamo questo equivoco, non ne usciamo nel dibattito costruttivo che serve per rilanciare Marche Multiservizi. E l’equivoco è nato da tutta quella vicenda di cui lei – ha aggiunto riferendosi sempre a Gambini – è stato partecipe, ovviamente non da solo: la discarica di Riceci. Lo dico con grande onestà – ha poi chiuso – perché cosa accadrà da qui in avanti a Marche Multiservizi non è un dettaglio".

Insomma, basta con Tiviroli, dice Giovanelli, aprendo un dibattito che prima o poi la politica dovrà affrontare. E lo dice dopo il blitz di fine anno clamorosamente fallito: quello di proporre alla Regione la riduzione a soli 500 metri delle distanze tra una discarica pubblica e un centro abitato. Un caso esploso come una bomba politica dentro al Partito democratico dopo che il sindaco Andrea Biancani aveva sposato completamente la linea Tiviroli. Una linea poi uscita sconfitta all’assemblea dei sindaci dell’Ata (l’assemblea territoriale d’ambito). Giovanelli ritiene che sia arrivato il momento anche di ridiscutere il rapporto con Hera, proprietaria del 46% delle quote di Marche Multiservizi. Hera che all’inizio della storia era partita "come un partner – dice l’ex sindaco – ed è invece diventato un dominus anche per colpa della politica. Hera non è più ciò che era allora, è molto più forte: dobbiamo capire che tipo di interesse ha in Marche Multiservizi e che tipo di investimenti vuole fare. Ma un confronto del genere si può aprire solo dopo il cambio dell’amministratore delegato".