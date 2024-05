Giovanelli: "La mia Urbino va rimessa al centro"

"Quando mi hanno chiesto di impegnarmi per Urbino, ho risposto: a Urbino vengo a piedi, anche ad attaccare i manifesti". Oriano Giovanelli ha l’entusiasmo di un ragazzino alla prima campagna elettorale. Lui che la politica l’ha vissuta più o meno da ogni punto di vista, ora è totalmente immerso nell’avventura che gli ha consentito di tornare a casa per sostenere con una lista che porta il suo nome il candidato sindaco di centrosinistra, Federico Scaramucci.

Lei è urbinate di nascita, ma quanto è rimasto davvero urbinate?

"Io sono nato a Urbino, la mia famiglia è di Urbino, io sono urbinate dal punto di vista personale e politico. Ero segretario del Pci della mia sezione nel 1974, avevo 16 anni. E oggi è un’emozione scoprire come questa mia scelta sia stata accolta con grande entusiasmo e affetto dai compagni vecchi e anche giovani".

Quindi non la trattano un po’ da pesarese?

"No, e secondo me dietro questa cosa c’è un bel messaggio: ciò che conta è fare la politica con generosità e competenza, cioè unire testa e cuore. Quando ho iniziato, non avrei mai immaginato di diventare sindaco di Pesaro e poi parlamentare. E comunque gli urbinati mi vedono come urbinate, in più mi porto dietro un buon nome come ex sindaco: appunto, come dicevo, radici ed esperienza. Metto la mia esperienza a disposizione di un giovane candidato sindaco".

E come vede la sua Urbino?

"Mi fa soffrire vederla così: io ho l’immagine di Urbino vivace, un punto di attrazione. Ora da Urbino si fugge, una volta ci si andava. Per dire: dal punto di vista culturale prima Pesaro guardava a Urbino, ora Urbino guarda a Pesaro. Del resto non ci sono gli abitanti".

Ma come si ferma l’emorragia di residenti?

"Dobbiamo inventarci qualcosa. Ad esempio, un sistema per il quale gli studenti abbiano una residenza speciale: dobbiamo infondere il sangue degli studenti nelle vene della città. E poi ritrovare un equilibrio tra residenti, studenti e turisti. Bisogna riportare case popolari dentro la città, per le giovani coppie e non solo, affinché sia un vantaggio stare in centro. Poi, ovvio, puntare su accessibilità e infrastrutture".

Però va detto che non è un problema solo di Urbino.

"Ma Urbino ha carte che altri non hanno, solo che da tempo non le gioca".

Lei ha parlato anche di questione morale riferita al sindaco Maurizio Gambini: cosa intende?

"Esiste un’emergenza morale: essendo Urbino una comunità piccola, ha un’economia condizionabile. Il sindaco che ha una posizione di monopolio sull’agricoltura biologica e molte aziende fanno riferimento a lui. Lecitamente, ma ciò crea un legame forte. E poi un’altra cosa: c’è una lunga serie di lavori cosiddetti “sotto-soglia“, cioè per importi inferiori alla soglia che impone le gare d’appalto. Il Comune ne ha assegnati tantissimi con l’affidamento diretto. Anche questo è legale, ma rischia di creare una rete tra l’attuale amministrazione e le aziende che vivono di questi lavori".

Quali sono le sue priorità, oltre a crollo demografico da frenare?

"La cultura: Urbino ha smesso di fare politica culturale. Il sindaco, che non ne ha le competenze, ha tenuto la delega per sé in modo da far fare a Sgarbi ciò che voleva: una sciagura. Le istituzioni culturali rimaste sono l’Università e la Galleria Nazionale, ma la cultura devi farla per la tua gente, non per i turisti. Urbino, ad esempio, non ha una biblioteca comunale".

E poi?

"La riattivazione del circuito partecipativo perché Urbino è una città frammentata. Le frazioni sono trattate così: il sindaco ogni tanto va e promette una mancia. Serve un consiglio comunale delle frazioni per fare quel lavoro di raccordo che una volta era assicurato dai partiti".

Lei che è sempre attento alle questioni di Marche Multiservizi, essendone uno dei “padri“, che ne pensa della discarica di Riceci?

"Sono contrario. La discarica di Riceci sta sullo sfondo della questione morale che ho posto: cioè un rapporto non trasparente tra politica e affari. E invece noi abbiamo bisogno della massima trasparenza".

Roberto Fiaccarini