Giovani calciatori in passerella

I migliori giovani calciatori delle Marche si mettono in mostra a Urbino con l’Evolution Programme, programma tecnico di sviluppo territoriale lanciato sette anni fa dalla Federazione italiana giuoco calcio. Ieri, 36 atleti Under 14 (nati nel 2010) si sono confrontati tra loro sotto alla guida di uno staff di tecnici professionisti, durante la fase regionale, che quest’anno è ospitata dal Centro federale territoriale di Varea. "Questo torneo è un’esperienza particolare, perché giocano assieme ragazzi che di solito non si incontrano – spiega Massimo Schena, responsabile tecnico regionale dell’Evolution –. In seguito, alcuni parteciperanno alla fase interregionale, con la possibilità di essere selezionati per quella nazionale, a Coverciano. Il programma rappresenta solo una parte dell’attività della Figc, che ne svolge molta per coinvolgere tutti gli atleti, ragazzi e ragazze, che inoltre si allenano nei Cft ogni due lunedì, grazie alle Aree di sviluppo territoriali. È un ambiente competitivo, ma sereno". Al vertice dell’organizzazione marchigiana c’è Floriano Marziali, coordinatore regionale del Settore giovanile e scolastico, mentre, per il Cft di Urbino, responsabile organizzativo è Marco Lazzari, quello tecnico è Matteo Marinelli. Dello staff tecnico che supervisiona le iniziative fanno parte anche Matteo Rovinelli, Matteo Madonna, Nicola Baldelli, Riccardo Broccoli, Michele Bozzetto, Angelo Vicelli, Matteo Mercuri, Matteo Pazzia e Gentilucci Giacomo. "I Cft sono nati nel 2017 e Urbino è stato tra i primi – spiega Sauro Saudelli, responsabile organizzativo regionale –. Oggi ne funzionano 50, in Italia, con un numero considerevole di Aree di sviluppo federale. Qua i ragazzi si allenano con uno staff di primo livello e il lavoro dà frutti: a livello nazionale, negli ultimi quattro anni ben 23 calciatori che hanno frequentato i Cft sono andati in Serie A, 22 in Serie B, 10 in Serie C. Anche nelle Marche ce ne sono diversi che ora giocano per le società professionistiche della regione".