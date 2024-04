Giovani ciclisti al Trofeo Silvano Piersanti

Oggi la frazione di Villa Ceccolini di Pesaro, si colorerà di tantissimi giovanissimi ciclisti, maschi e femmine di età compresa tra i 6 e i 12 anni, impegnati a disputare l’ottavo Trofeo Silvano Piersanti organizzato dall’Asd Pisaurum Young Riders con il sostegno economico della Biesse e il patrocinio del Comune di Pesaro e della Federciclismo Marche.

Il ritrovo delle squadre, provenienti da tutto il circondario marchigiano, romagnolo ed umbro, è previsto per le ore 13, mentre la partenza della prima corsa avverrà alle ore 15. Percorso cittadino ad anello, compreso tra le vie Lago di Varano, Lago di Misurina, Lago di Nemi, Lago di Garda, Lago di Albano, Lago di Piediluco e Lago di Varano, da ripetere più volte a seconda della categoria.

Con ordinanza comunale, nelle vie del percorso sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12:00 alle 18:00 della giornata di gara. Per i bambini più piccoli, rientranti nelle categorie G1-G2-G3 e per i non tesserati, sarà possibile disputare anche una gimcana ad ostacoli nel campo polivalente in via Lago di Misurina. L’Asd Pisaurum Young Riders, società ciclistica fondata nel 2021, è al terzo anno di attività organizzativa ed agonistica, forte di una pattuglia di Giovanissimi dai 6 ai 12 anni, più un 14enne che corre negli Esordienti.

Dopo la manifestazione di Villa Ceccolini, il sodalizio biancorosso organizzerà un’analoga giornata di gara per Giovanissimi domenica 28 aprile a Muraglia; a seguire gli altri appuntamenti già in calendario per domenica 5 maggio a Vismara, domenica 28 luglio a Montelabbate (unica manifestazione riservata agli Esordienti) e domenica 1° settembre a Villa Fastiggi.

l. d.