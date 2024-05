Giovani con lo zaino. I ragazzi partono con ’Intercultura’: destinazione, il mondo

Stati Uniti d’America, Honduras, Costa Rica, Argentina, Inghilterra: sono alcuni dei 64 paesi che prendono parte al progetto di Intercultura, il viaggio didattico che accompagnerà per un anno 16 ragazzi della provincia nei posti più disparati per conoscere, studiare, e ampliare le loro conoscenze, al fine di potersi costruire il loro bagaglio culturale. "Ho conosciuto Intercultura grazie alla scuola e qualche incontro mi ha permesso di avvicinarmi a questa realtà – racconta Alice Scrillatti, dell’Agrario Cecchi –. La mia destinazione sarà l’Irlanda del Nord, perché ci sono già stata ed ho potuto ammirare questo paese per bellezza e storia. L’emozione di partire è tanta. Il nostro obiettivo è quello di ampliare i rapporti tra i paesi, facendo anche nuove amicizie. Adesso inizieranno degli incontri e dei corsi per capire meglio come funziona la vita nelle famiglie ospitanti. Sarò la voce pesarese in Irlanda".

Come Alice, anche Tommaso Sarti di Mercatale, studente di ragioneria all’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro, sarà uno degli "ambasciatori" di Intercultura: "Io andrò in Indonesia, perché mi piace molto l’Asia – racconta il giovane –. Sono davvero contento di approcciarmi a questa avventura: mi sono avvicinato da solo ad Intercultura, perché ho sempre desiderato di poter fare il cosiddetto ’anno all’estero’ e quindi, tramite agenzie e passaparola, sono riuscito a trovare questa associazione. Ho partecipato al bando per la borsa di studio e sono riuscito a superarlo, quindi mi ritengo soddisfatto. Starò via per un anno e spero di riuscire ad assimilare la cultura e la storia di questo bellissimo Paese". C’è anche chi, poi, da questo viaggio è tornato, lasciando un messaggio a tutti quei giovani che vogliono provare ad avvicinarsi all’esperienza all’estero: "Sono stata un anno in Honduras, dal 2022 al 2023 – racconta Arianna Visconti, del Liceo Scientifico Marconi –. Mi ha colpito questa destinazione, perché era una meta poco desiderata, ma che dava moltissime possibilità di ampliamento e di conoscenza delle lingue spagnola ed inglese, che io studio. Consiglierei questa esperienza a tutti quanti, almeno una volta nella vita bisogna farlo: ancora sono in contatto con i miei amici e con la famiglia che mi ha ospitata. Si creano legami speciali". "I ragazzi, da fine giungo ai primi di settembre, inizieranno a partire per avventurarsi in questo viaggio meraviglioso che è Intercultura – ha spiegato Glauco Grestini, presidente del centro provinciale Intercultura –. Io stesso, nel 2014, ho partecipato al viaggio in America. Negli anni abbiamo accompagnato all’estero più di 200 ragazzi, i quali, ogni volta che tornavano, chiedevano quando sarebbe stato organizzato il prossimo viaggio".

