Giovani, curare i disagi. La cassetta della posta o uno ’sportello’: importante è ascoltarli

Ricordate "Snodo 1", il luogo dove giovani “in crisi di nervi“ possono incontrare 9 psicoterapeuti volontari pronti ad aiutarli, in forma totalmente gratuita e nella massima riservatezza? Sì, quello che ha sede nella parrocchia di don Giuseppe Fabbrini ed è stato finanziato dal Rotary Club Pesaro e da Rotary International: ebbene in una sola settimana ha saturato la disponibilità di ore possibili, vista la valanga di richieste avute dai ragazzi. Ma questo è solo uno dei segnali riguardo alla priorità di "cura e supporto psicologico" di cui hanno intensamente bisogno gli adolescenti. Lo dicono le statistiche nazionali, ma anche aneddoti cittadini.

Alla scuola media Manzoni, con alunni tra gli 11 e i 14 anni, per esempio c’è una cassetta della posta molto speciale: è fuori la porta dell’aula dentro cui, ogni martedì, si siede la psicologa, amica dei ragazzi, pronta ad ascoltare cosa accade nella piccola, grande comunità di quei preadolescenti. Nella cassetta della posta la psicologa trova mediamente una trentina di bigliettini, scritti dai ragazzi che si candidano ad incontrarla. La figura della psicologa è stata introdotta dall’Istituto comprensivo Villa San Martino per giocare di sponda con le famiglie dei ragazzi che, di volta in volta, autorizzano il confronto con la professionista. Il servizio è molto apprezzato, inserito nel piano dell’offerta formativa. I numeri di accesso, se si pensa che stiamo parlando di una scuola soltanto, sono tali da testimoniare quanto ci sia bisogno di “affrontare il disagio psicologico“.

Ma l’osservatorio più importante, per continuità e capacità di analisi dei fenomeni, riguardo a quanto questo bisogno sia diffuso e variegato, ce l’ha certamente "il Passaparola". Questo è il centro di ascolto, incardinato nel welfare comunale pesarese dal 1990. E’ destinato, da sempre, al superamento di qualsiasi tipo di disagio adolescenziale e, finanziato dall’Ambito territoriale sociale 1, ha sede vicino al Campus scolatico di via Nanterre, nella sede del circoscrizionale alle 5 Torri.

Attualmente, al fianco dei ragazzi che chiedono un colloquio, ci sono cinque specialisti, tutti psicologi - psicoterapeuti, i quali svolgono un palinsesto di attività tra cui la più conosciuta è certamente quella del Centro di ascolto. I numeri sono importanti: tra settembre 2022 e luglio 2023 sono stati oltre mille i “primi“ colloqui sostenuti dalle psicologhe, di cui 106 avvenuti in tre scuole medie dell’Ambito Ats1 (Pirandello, Dante Alighieri e Sant’Angelo in Lizzola/Tavullia). Con colloqui si intendono sia sedute con lo psicologo, ma anche attività e interventi nelle classi. Non ultimi i colloqui con le famiglie.

"E’ importante capire che il Passaparola – osserva l’assessore Luca Pandolfi, presidente dell’Ats1 – è un progetto di sportello “ amico” al quale i ragazzi si possono rivolgere, con fiducia per parlare di qualsiasi cosa. E noi ci siamo. Non nasce per intercettare il “ disagio”, ma per fornire una presenza competente in un periodo, quello dell’adolescenza, di cambiamento. Poi può emergere anche dell’altro. Io partecipo sempre alle riunioni tecniche di indirizzo: il Passaparola collabora con il Dipartimento di prevenzione dipendenze patologiche, con il centro antiviolenza di genere e altre realtà attente alla dinamica dell’età evolutiva. L’Ats1 ha poi una progettualità ulteriore che gioca di sponda anche con le famiglie: penso ai tanti incontri con gli esperti, nell’ambito del sostegno alla genitorialità, che vengono offerti alla cittadinanza".

Solidea Vitali Rosati