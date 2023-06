Giovani dal pollice verde: il bene comune al centro

A Urbino è cominciata la prima settimana del progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", giunto alla terza edizione, finanziato dalla Regione Marche e coordinato dal Centro servizi per il volontariato Marche Ets. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione fra il Comune di Urbino, tramite l’assessorato alle Politiche giovanili, e Urbino Servizi. I ragazzi e le ragazze che partecipano a questa prima settimana sono seguiti da un tutor, che ne coordina il lavoro, e da un esperto, che indirizza la programmazione degli interventi, e lavorano dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, svolgendo piccole opere di manutenzione e di pulizia del verde, oltre a occuparsi della sistemazione di alcune aree pubbliche. A ciascun partecipante sarà consegnato, come riconoscimento dell’impegno profuso, un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero. "Il Comune di Urbino prende parte al progetto per il secondo anno consecutivo – spiega Laura Scalbi, consigliere comunale incaricato per le Politiche giovanili –. Abbiamo constatato con grande piacere che l’adesione dei giovani è stata buona anche nell’edizione 2023, che prevede quattro settimane di attività. Ci sembra un’ottima occasione di formazione, volta a creare competenze e responsabilità in ambito di cittadinanza attiva". Una iniziativa che ha un doppio valore: il primo è di carattere morale perché permette ai giovani di mettere al servizio della collettività il loro tempo e le loro capacità, poi c’è anche il risvolto dellla pubblica utilità.

