Giovani Dem, eletto Cangiotti

Simone Cangiotti, è il nuovo segretario del Giovani Democratici di Pesaro e Urbino. Promozione dal livello comunale a quello provinciale per il giovane segretario che è subentrato a Gianluca Vichi di Montecchio. Cangiotti è laureato in ingegneria informatica e lavora in una società pesarese del settore informatico. Guiderà la Federazione provinciale dei Giovani Dem, che nei giorni scorsi si è riunita in assemblea. Il congresso ha eletto all’unanimità Cangiotti.

Classe ‘99, pesarese, già segretario dei Giovani Democratici del capoluogo dal 2020, è riuscito a ridare linfa alla giovanile pesarese del Pd promuovendo iniziative sociali e politiche che hanno permesso di allargare la partecipazione dei giovani alla politica, riuscendo in pochi anni a quadruplicare gli iscritti del suo circolo. "Anche nei momenti più duri abbiamo sempre cercato di fare squadra uscendo dai problemi insieme", ha detto Cangiotti.