“Giovani democratici“ amanti della politica

A Urbino rinasce il circolo dei “Giovani democratici“, formazione afferente al Partito democratico, che comprenderà anche le zone limitrofe e il Montefeltro. La terza vita del gruppo è cominciata venerdì scorso, con un evento al centro commerciale il Consorzio: prima, c’erano state attività a inizio anni 2000 e una ripartenza nel 2019, guidata dai consiglieri comunali Davide Balducci e Carolina Borgiani, ma frustrata dal covid. Il nuovo segretario, in carica fino al congresso che si terrà, è Lorenzo Ugolini, il quale parla di "cammino che ambisce a dare un contributo anche per le elezioni di giugno, ma che non si esaurirà lì. Il circolo nasce, in un periodo delicato per il centrosinistra, dalla volontà di un gruppo di giovani di spendersi e reclamare un ruolo in una città, Urbino, in lento e inesorabile regresso, complice un’amministrazione che, da 10 anni a questa parte, non ha fatto nulla per rivitalizzarla e trattenere famiglie. Al contrario, ha puntato numerose volte il dito contro gli studenti. Non dimentichiamo le ordinanze restrittive emesse, valutando che la migliore soluzione per garantire la sicurezza e il decoro di Urbino fosse svuotarla. Serve una città che comprenda che impiegare risorse per l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani sia un investimento, che crei le condizioni per costruirsi un futuro qui e per favorire la ripresa demografica. A Urbino mancano centri di aggregazione e luoghi dove organizzare eventi attrattivi. Qui non si lascia libertà d’iniziativa, ma prima di tutto, mancano una progettualità e una prospettiva più ampie. Occuparsi dei giovani significa spendersi per queste esigenze, senza aggredirci sui giornali alla prima occasione. Perciò, nella costruzione di un’alternativa all’amministrazione Gambini, non si può che partire dai giovani, risorse per questa città, in cui devono tornare ad avere un ruolo centrale".

Come sede, il circolo farà riferimento alla sezione urbinate del Pd. Per tesserarsi si potranno contattare il segretario Ugolini o i profili social “Giovani democratici Urbino“ (Facebook) e “gdurbino“ (Instagram). All’inaugurazione c’erano anche Nicola Gresta, segretario provinciale dei Gd, Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio studentesco di Uniurb, e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che ha parlato di cosa dovrà diventare il centrosinistra: "Servirà un centrosinistra popolare, vicino alle persone, che metta al centro l’ascolto dei cittadini e sappia ritrovare chiarezza comunicativa. C’è un grande elettorato mobile, che bisogna essere capaci di cogliere e rappresentare, anche attraverso la capacità di costruire un fronte comune e unitario, dove si parta da alcuni punti fondamentali, come si sta facendo anche a Urbino".

Nicola Petricca