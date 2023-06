Giovani Democratici Antonelli segretario

È laureato in Informatica applicata, attualmente frequenta la magistrale di Ingegneria informatica a Cesena ed è tutor di informatica e fisica al Centro Studi Pesaro. Da domenica, però, è anche il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Pesaro, di cui era già responsabile organizzazione e dal 2021 ricopre lo stesso ruolo all’interno della segreteria comunale del Pd di Pesaro. Parliamo del 26enne pesarese Alberto Antonelli, nuovo segretario dei Giovani Dem di Pesaro che ha preso posto di Simone Cangiotti (ora segretario dei Giovani Dem di Pesaro e Urbino) che ha espresso soddisfazione "per il lavoro svolto da tutti" e augurato "buon lavoro ad Alberto Antonelli che da anni si spende per il Pd e per la giovanile". Antonelli ha ringraziato gli iscritti e aggiunto: "Porteremo avanti le tematiche che più si avvicinano ai giovani come ambiente, lavoro giovanile e diritti civili. Non mancherà il coinvolgimento verso nuovi iscritti – ad oggi una quarantina -, in vista anche delle prossime elezioni 2024 nella nostra città".