Giovani e crisi educative. La lezione di Bagnasco

Sono trascorsi vent’anni da quando ha lasciato la città, nel frattempo è diventato cardinale ascendendo verso posti di alta responsabilità anche a livello nazionale, ma, tornando a Pesaro di cui fu arcivescovo dal 1998, Angelo Bagnasco, oggi arcivescovo emerito della sua natia Genova, non ha faticato a ritrovarsi attorno il suo gregge di allora, pur tutti con qualche ciuffo bianco in più, ma ciascuno col suo ricordo da rammentare e il suo saluto da esprimere per la convivenza religiosa e di fede di un ventennio addietro.

L’impegno ufficiale di Bagnasco è stato quello di concludere col quinto appuntamento il ciclo "Incontri per il Patto educativo globale" promosso dalla Fondazione don Gaudiano e dal Ce. I.S. cittadino. Impegno che è stato da lui assolto ieri pomeriggio nell’affollato Cinema Loreto dove ha parlato a proposito del tema "Conosci il trascendente per educare al grande mistero della vita". Secondo il cardinale Bagnasco, la vera crisi educativa che ci attanaglia non è di natura sociale, ma intellettuale, quello che occorre per affrontarla è ritrovare il pensiero autentico, portatore del quale è ovviamente il pensiero cristiano.

La giornata pesarese di Bagnasco si era aperta ieri mattina al suo arrivo in città nella sede della comunità terapeutica "Tingolo per tutti", diretta da Silvio Cattarina, per incontrare ragazze e ragazzi ospiti dai quali ha ascoltato alcune testimonianze. Alle ore 11,30 di oggi, ricordando il 25° anniversario della sua ordinazione episcopale, il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà in duomo una funzione religiosa concludendo così la sua due-giorni pesarese.

f.b.