"Giovani e famiglie nel cuore di Salvucci"

Oggi si insedia a Urbino il nuovo arcivescovo Sandro Salvucci. Succede a monsignor Tani ne che preannunciò la nomina collegata all’unione in persona episcopi delle due diocesi di Urbino e Pesaro che tanto ha fatto discutere in questi mesi. Ma da ormai due mesi il papa ha firmato la designazione e dunque da oggi don Sandro, come preferisce essere chiamato l’arcivescovo, è pastore anche di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado. Monsignor Salvucci proviene da Corridonia, comune in provincia di Macerata ma arcidiocesi di Fermo, per la quale viene ordinato sacerdote nel 1993. Fino all’anno scorso ha ricoperto per la sua diocesi numerosi e diversi incarichi, da quelli pastorali (parroco in diverse realtà) ad altri come l’essere rettore del seminario o assistente di movimenti e gruppi. Dal 1° maggio dello scorso anno è arcivescovo di Pesaro. L’ingresso a Urbino di oggi è stato preceduto da una due giorni di ‘pellegrinaggio’. Venerdì infatti Salvucci ha incontrato dopo cena i giovani della diocesi al Santuario della Vergine del Pelingo (Acqualagna), per un momento di conoscenza e affidamento alla Madonna del suo cammino futuro. Ieri la seconda tappa ha portato il vescovo eletto a compiere ‘al contrario’ l’itinerario che ogni anno, il 2 giugno, gli urbinati fanno a piedi per giungere al Pelingo. Accompagnato da un gruppo di giovani, specialmente scout, ha infatti percorso la strada che da Fermignano giunge a Urbino per arrivare nel pomeriggio in zona Piantata, dove alle 16,30 c’è stato l’appuntamento per tutti i fedeli che hanno voluto aggregarsi e procedere, sempre a piedi, fino al Santuario di Ca’ Staccolo. "Credo che il cammino che unisce i due santuari – spiega il parroco di Ca’ Staccolo don Pietro Pellegrini – stia a simboleggiare che il vescovo voglia affidare l’inizio del suo ministero allo sguardo della Vergine e del Sacro Cuore che qui si venera. L’unione del santuario antico del Pelingo, assieme ai giovani, con questo, appena costruito, in cui erano invitati tutti, a partire dalle famiglie. Giovani e famiglie, due direttrici importanti della pastorale che Salvucci credo voglia seguire particolarmente". A Ca’ Staccolo, dopo l’arrivo, c’è stato un momento di preghiera molto sentita, con canti e riflessioni. La giornata di oggi invece si inserisce sul solco di una tradizione plurisecolare che prevede alle 15,30 l’arrivo del novello vescovo dal Mercatale, con l’accoglienza fuori porta Valbona, l’ingresso monumentale del centro storico. I presenti procederanno poi in corteo sino al palazzo ducale dove ci saranno dei brevi saluti da parte delle autorità civili e militari. Alle 17 sarà invece la volta della celebrazione vera e propria, una messa solenne di inizio ministero animata dal coro diocesano all’interno della cattedrale, alla presenza dei vescovi marchigiani. Da domani iniziano per Salvucci gli impegni in diocesi: alle 7 del mattino dirà messa dalle monache agostiniane.

g.v.