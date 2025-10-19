Giovani e in crescita. Basket Rovere ’vola’

Prosegue la preparazione in vista della imminente stagione agonistica 25-26 da parte degli atleti dell’Asd Basket Rovere, la società di Orciano che si allena e disputa la partite casalinghe nella palestra del centro sportivo ‘Pieve Canneti’. Un sodalizio giovane e in crescita, che si appresta a iniziare il suo quarto campionato regionale di Prima Divisione per recitare un ruolo da protagonista. "La prima partita la disputeremo lunedì 27 ottobre in trasferta contro l’Asd Pesaro Basket, mentre venerdì 31 (alle ore 21) ospiteremo in casa il team ‘Pupazzi di Pezza’, anch’esso di Pesaro", evidenzia il coach Maurizio Burani, che non nasconde una certa dose di ottimismo. "Quest’anno – aggiunge - l’organico, composto da una trentina di giocatori, si è arricchito con ragazzi, oltre che di Terre Roveresche e di Mondavio, anche di altri paesi e città come Fossombrone, San Lorenzo in Campo, Fano e Corinaldo. Il lavoro di preparazione si sta svolgendo bene e ritengo che ci siano i presupposti per fare un buon campionato. Puntiamo alle semifinali playoff, poi vedremo sul campo se saremo bravi a raggiungerle". Sulla stessa lunghezza d’onda del mister sono il presidente Marco De Cillis e il suo vice Pietro Schiazzano: "Siamo fiduciosi. Del resto, per essere competitivi abbiamo compiuto un grosso sforzo dal punto di vista societario e crediamo di avere le carte in regola per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. In attesa della prova sul rettangolo di gioco, ci teniamo a ringraziare per il supporto il Comune di Terre Roveresche, in particolare il sindaco Sebastianelli e l’assessore allo sport Andreani". I quali, da parte loro, dichiarano: "Siamo noi che ringraziamo il sodalizio per aver portato il basket sul nostro territorio, offrendo ai nostri giovani l’opportunità di una ulteriore pratica sportiva. Facciamo a tutti i ragazzi un grande in bocca al lupo per la stagione alle porte".

Sandro Franceschetti