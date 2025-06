Oggi, alle 18, nel Circolo cittadino di piazza della Repubblica si parlerà di giovani e legalità, con Ugo Ciaschini e Debora Ucciero, assistenti sociali dell’Ufficio servizi sociali minorili di Ancona. L’incontro è il nuovo appuntamento del ciclo #FuoriDaiMargini, promosso da La città che verrà, Pathos, Noi Donne, Udu Urbino, Astra e Cinema Nuova Luce. Un appuntamento per i giovani dai 14 anni, ma aperto a tutti per mettersi in ascolto "perché la legalità non è solo un insieme di norme, ma una questione che tocca il vivere quotidiano, il rispetto, la responsabilità, la relazione con gli altri – scrivono gli organizzatori –. La presenza degli adulti è fortemente auspicata". L’ingresso libero, navetta gratis a partire dalle 16: per usufruirne prenotare al numero 376 0123191 (Stefania).