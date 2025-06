Giovani impegnati al servizio dell’entroterra

È nel vivo il servizio civile regionale che vede impegnati giovani volontari nel progetto #Lunionefalaforza_altemarchesenzafrontiere3. Un’iniziativa con dieci ragazzi provenienti dai sei comuni dell’Unione montana del Catria e Nerone impegnati attivamente a supporto delle comunità locali. Il progetto, approvato dalla Regione Marche e presentato dall’ente montano per l’edizione 2024-2025, ha come finalità quella di promuovere, valorizzare e coadiuvare la gestione di una promozione culturale e turistica dei 6 comuni in questione: Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant’Abbondio e l’Unione stessa. I volontari selezionati sono stati coinvolti in diverse attività essenziali per la collettività, operando in settori cruciali quali l’assistenza sociale, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e il supporto alle attività amministrative. La loro presenza rappresenta un valore aggiunto significativo per i servizi offerti dall’Unione montana e dai Comuni aderenti. Durante la formazione, i ragazzi saranno impegnati in un’iniziativa innovativa: la gestione e lo sviluppo del canale TikTok istituzionale. "Siamo entusiasti di accogliere questi giovani ragazzi e di affidare loro un compito utile e stimolante", ha dichiarato il presidente Alessandro Piccini. "Crediamo fermamente nel potenziale dei nostri ragazzi e siamo convinti che sapranno interpretare al meglio questa sfida. Il servizio civile è un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini, specialmente i più giovani che affrontano temi che li riguardano direttamente. Il progetto è stato ideato per rispondere alle esigenze specifiche delle aree montane, promuovendo la coesione sociale e rafforzando i servizi essenziali.

am. pi.