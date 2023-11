Giovani industriali. Eletta Cecilia Papalini: "La sfida è anche vincere sul territorio"

I giovani industriali sono usciti fuori dalle liturgie e dalla chiesa madre, palazzo Ciacchi, perché il rinnovo della presidenza ha visto come palcoscenico il campus scolastico di villa San Martino. Il passaggio del testimone tra Davide Broccoli e il nuovo presidente Cecilia Papalini è avvenuto davanti a numerosi studenti tutti fra il quarto e quinto anno. Il tema di questo incontro era: "Prime svolte: imprese e scuole al centro per un territorio eccellente". Ed a parlare del rapporto tra la società, la scuola e il mondo delle imprese è stato chiamato Matteo Giunta pesarese, allenatore della Pellegrini, la campionessa di nuoto che ha poi sposato.

Più che un rinnovo delle cariche questa assemblea dei giovani industriali è stata per gli studenti una ‘terapia di gruppo’ "perché si è percepito – dice Cecilia Papalini – che c’è anche un po’ di smarrimento tra gli studenti. E più che fare domande loro, abbiamo parlato noi".

In che senso?

"Per esempio sull’andare a studiare nelle grandi città oppure all’estero e questo anche per quello che riguarda il lavoro. Noi abbiamo portato esempi, facendo parlare anche imprenditori presenti, che hanno scelto di tornare a vivere nel loro territorio e che hanno avuto anche successo tornando anche da esperienze fatte in Cina come in Olanda. Abbiamo cercato di far capire e valorizzare le nostre imprese con le possibilità che offrono ed anche il bello e il valore di questo territorio. Quindi le sfide post diploma".

I giovani hanno parlato di stipendi e di soldi una volta entrati nel mondo del lavoro?

"No, di questo non ha chiesto nessuno".

Che platea avete avuto?

"Direi molto buona perché in totale eravamo circa 190 persone. Oltre agli studenti presenti sono arrivati i presidenti delle altre territoriali, il presidente regionale dei giovani imprenditori, quindi i vertici di confindustria con Alessandra Baronciani ed anche il direttore Andrea Baroni".

Il rapporto tra i giovani confindustriali ed il mondo della scuola proseguirà?

"Certamente perché porteremo avanti un discorso che è stato avviato da Davide Broccoli e questo è il primo punto del nostro programma: e cioè il rapporto con le scuole partendo dalle primarie fino all’università perché abbiamo come obiettivo quello di coinvolgere i giovani nei progetti delle aziende, dedicati soprattutto allo sviluppo e al benessere del territorio".

Aprite una finestra con gli studenti,, ma voi?

"Faremo aggiornamento e formazione degli iscritti perché ci aiuterà a sviluppare progetti e idee. Attenti anche alla comunicazione perché intendiamo diffondere con il nostro linguaggio una sana e concreta cultura d’impresa".

Lei è figlia dell’ex presidente di Confindsustria, Mauro Papalini. Da grande anche lei guiderà gli industriali della provincia?

"Sono ormai anni che sono dentro i giovani industriali e quello che accadrà in un futuro molto futuro non lo so. Vedremo. Mio padre che dice? Fa il babbo".

m.g.