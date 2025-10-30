Giovani talenti si prendono il palco. Tocca al Quartetto Ladone Fgr

La Filarmonica Gioachino Rossini con il Comune di Pesaro e l’Amat torna a proporre la rassegna concertistica Giovani talenti, promossa con l’obiettivo di far conoscere al pubblico giovani musicisti particolarmente meritevoli, provenienti dagli istituti di formazione del territorio offrendo loro un palcoscenico dove esibirsi (Salone di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini", sabato alle 17). Ad esibirsi sarà il Quartetto Ladone Fgr Young, composto da Tommaso Bacchielli, flauto, Giacomo Valentini, violino, Tommaso Leoni, viola, Leonardo Muccioli, violoncello.

I giovani musicisti, che spesso fanno parte dell’organico della Filarmonica Gioachino Rossini, presentano un programma variegato. Il primo brano è il Quartetto in Do maggiore di Johann Christian Bach (1735–1782), figlio minore di Johann Sebastian Bach. Segue il Quartetto in Re minore di Ferdinand Ries, allievo ed amico di Beethoven, composto nel 1814. Quindi il Quartetto K 285b di Mozart, risalente al 1777. Chiude il programma il Quartetto op. 6 di François Devienne, un valente flautista della fine del Settecento. La rassegna Giovani talenti si realizza con il sostegno di Sistemi Klein e SkyTrade International. Biglietti 10 euro alla biglietteria del Teatro Sperimentale 0721 387548.

ma.ri.to.