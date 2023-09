Giovanissimi e bravissimi: Croce rossa al top

Il comitato di Urbino della Croce rossa si conferma un’eccellenza a livello italiano nel formare nuovi volontari, conquistando il terzo posto alla Gara nazionale di Primo soccorso, con la squadra più giovane della competizione: i sei componenti hanno tutti meno di 20 anni e sono in Cri da solo un anno. Si tratta di Riccardo Andreoli, classe 2002 e leader del gruppo, Noa Thuy Bertuccioli, 2008, Andrea Burattini, 2008, Pier Francesco Desideri, 2006, Silvia Planchenstainer, 2002, e Giulia Poggiali, 2007, che rappresentavano le Marche, avendo vinto la fase regionale.

La gara, organizzata dal comitato nazionale, li ha messi di fronte a vari scenari, dai più comuni ad alcuni più gravi, come la maxi-emergenza, prova vinta da Urbino, allo scopo di educarli al primo soccorso in un momento di sano confronto. "All’inizio di ogni prova c’è quella tensione che ti stimola a dare il meglio – spiega Andreoli –. Non sai cosa troverai e appena arrivi sulla scena devi capire cosa sia accaduto e come gestirlo. In squadra siamo sei, ma si opera in cinque per volta e io ho innanzitutto il compito di indirizzare due compagni a occuparsi della sicurezza, per permettere agli altri di arrivare e intervenire. Poi devo recuperare i pezzi del puzzle che è la situazione che affrontiamo, simulando due chiamate al 112. Il tutto, in nove minuti".

Per prepararsi, i sei hanno affrontato molti allenamenti intensivi, in cui hanno legato tra loro e organizzato il lavoro sulla scena: "Era fondamentale stabilire prima i ruoli – prosegue Andreoli –. Se uno del gruppo non si fidasse appieno di me, non ci sarebbero comunicazione, né gioco di squadra, le basi di un primo soccorso vincente, oltre al conoscersi a vicenda. Il premio più grande non è stato il podio, ma ciò che si è creato durante un percorso in cui siamo cresciuti sotto tanti aspetti. In quest’anno ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia vita".

In merito ai motivi che li hanno avvicinati alla Croce rossa, Andreoli spiega: "Non c’è una risposta univoca per tutti. Però, una delle ragioni per cui io e tanti altri ci siamo è il poter lasciare un pezzo di sé agli altri, facendoli sentire al sicuro anche quando non lo sono. Farli stare bene è il primo passo per stare bene con se stessi". A seguire la squadra, oltre all’accompagnatrice Francesca De Luca, c’erano 15 volontari di Urbino e il presidente e la delegata Salute del comitato regionale, Andrea Galvagno e Alice Prisighelli. Gilberto Ugoccioni, presidente del comitato locale, ringrazia "loro, i comitati che ci hanno ospitato per gli allenamenti, i volontari coinvolti e i genitori dei ragazzi, che ci hanno permesso di lavorare con loro".

