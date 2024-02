Giovanna Cappellini e il suo racconto “Gate“ oggi da Gulliver

Oggi alle ore 18, nella sede de riuso “Gulliver“, in via Toscana 111, è prevista la presentazione del racconto “Gate“ di Giovanna Cappellini. Al rigurado la simpatica autrice racconta: "Finalmente ci siamo, dopo aver speso il mio tempo per anni ad organizzare eventi a scopo benefico per molte delle associazioni di Pesaro, sono pronta a presentare il mio primo “racconto“. Ho pensato a un po’ di luoghi dove narrare a tutti di “Gate“, alla fine ho scelto di farlo volutamente in un luogo non istituzionale, piuttosto un luogo che per me è anche una casa, presso la Onlus con cui, prima delle altre, ho lavorato e di cui mi sento “figlia“. Vi aspetto tutti oggi alle ore 18 nella sede di Gulliver a Pesaro in via Toscana 111. Per l ’occasione avrò l’onore di “essere interrogata“ dal consigliere regionale Micaela Vitri, e da chi avrà la curiosità di conoscere il contenuto di questo piccolo sogno. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra partecipazione e non vedo l’ora di incontrarvi".

l. d.