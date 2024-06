Giovanni, a tutto basket: "Matteotti o Marconi"

Nel suo “capolavoro“ Giovanni Zidda, maturando dell’economico sociale Mamiani, ha inserito l’esperienza da arbitro di basket serie D, la collaborazione con la Vuelle e la sua esperienza in televisione. Chi guarda su canale 80, Rossini Tv, la trasmissione “Insieme a Canestro“ con la collega del Carlino, Elisabetta Ferri, avrà riconosciuto il volto sorridente e la lingua impertinente, proprio di Zidda. Ma il giovane avrebbe potuto inserire anche l’attivismo nell’organizzazione del Palio dei Bracieri, in collaborazine con il Comune o la sua passione, no limits, per il ciclismo. E’ talmente partecipe in città che di lui girava un meme: “Zidda sindaco“.

Come ha organizzato la notte prima dell’ esame?

"Un ripasso con Giovanni (Minuz, coetaneo, amico per la pelle da quando entrambi andavano dalle maestre Pie in via Amendola, ndr) e poi karaoke distensivo con i miei compagni di classe, la 5ªB, a casa di qualcuno".

Pronostico sul tema di italiano?

"Credo che ci siano ottime possibilità che tra gli argomenti escano il centenario dall’assassinio di Giacomo Matteotti o il secolo e mezzo dalla nascita di Guglelmo Marconi. Non escluderei nemmeno i temi sportivi con le Olimpiadi di Parigi, gli europei di calcio in Germania o quelli di atletica a Roma, eventi in pieno svolgimento".

Butti il cuore oltre l’ostacolo, cosa vede?

"Per dopo l’orale, abbiamo organizzato una vacanza a Malta: partiremo da Pesaro in 15. Sono molto contento della scuola che ho fatto. A settembre andrò a Bologna: Scienze della Comunicazione".

L’indirizzo economico sociale è una opzione di Scienze Umane: le è piaciuto frequentarlo?

"Molto. Lo consiglierei e sono contento di sapere che è cresciuto nelle iscrizioni: credo che l’anno prossimo addirittura ci saranno quattro prime. Non è un liceo più facile perché non c’è latino. E’ invece molto interessante perché estremamente calato nell’attualità del diritto e dell’economia come tutte le opzioni delle Scienze Umane, aggiungendo mole più ore di sociologia".

s.v.r.