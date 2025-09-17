Giovanni Dallasta: "Sosta gratis in centro per le prime due ore"

Il 28 e 29 settembre si andrà al voto. Abbiamo testato due candidati alle regionali sulla loro “capacità di risoluzione dei problemi“ rispetto a questioni che conoscono da vicino. Giovanni Dallasta, consigliere regionale uscente, è candidato da Forza Italia ad un secondo mandato in Regione. Radicato a Pesaro – consigliere comunale da 12 anni – da geometra ha dichiarato guerra alle barriere architettoniche.

Di concreto, sul tema, cosa ha fatto?

"Nel 2025 ho messo a disposizione dell’amministrazione comunale pesarese fondi regionali per 55mila euro affinché possano essere risolte alcune situazioni di ostacolo all’accesso libero in zona mare. Il Comune progetterà un intervento alla fine di viale Trieste e un altro a Baia Flaminia".

Come intervenire sulla statale 16, nel tratto tra Pesaro e Fosso Sejore, per evitare i rischi del parcheggio selvaggio?

"E’ un serio problema di sicurezza perché i bagnanti parcheggiano sulla banchina, ingombrando la carreggiata o facendo pericolose inversioni a U, diventando un muro per chi sopraggiunge. Quindi, farei multe a tappeto. Poi realizzerei una rotatoria a Fosso Sejore, dove si gira per la panoramica Ardizio. La rotatoria oltre a rallentare la velocità dei veicoli diventerebbe anche un torna indietro in sicurezza per gli automobilisti".

Cosa farebbe per dare la possibilità di sostare senza incorrere in violazioni del codice della strada?

"Nell’immediato come amministrazione comunale andrei a parlare con i proprietari dei terreni sotto l’Ardizio: valuterei un accordo per ricavare posti auto lato monte".

Se invece dovesse affrontare l’annosa carenza di parcheggi in città come farebbe?

"Realizzerei un parcheggio multipiano in zona centrale. O dietro la stazione ferroviaria, nell’area chiamata Porta Cappuccina; o davanti alla stazione ferroviaria, spostando da Largo Falcone e Borsellino il monumento alla Resistenza e riposizionandolo altrove. L’obiettivo è quello di ricavare 250 nuovi stalli".

Spostare il monumento alla Resistenza è una idea divisiva.

"L’aveva proposto Ricci nel 2018. L’avevo contestato perché a me non andava bene fare un piano solo: avremmo ricavato solo 80 posti. Comunque la morale è che è inutile fare dei parcheggi multilivello decentrati: non sarebbero sfruttati. Devono essere fatti in centro".

Cos’altro farebbe?

"Toglierei buona parte dei parcheggi a pagamento in zona centrale. Li sostituirei con la sosta a tempo: gratuita per i primi 120 minuti, per poi metterli pagamento. Gioverebbe al turn over e anche alla vitalità del centro storico".

Termovalorizzatore sì oppure no?

"Favorevole perché elimina l’80% dei rifiuti prodotti. I fumi vengono trattati con 4 sistemi di filtrazione. I residui possono essere usati per realizzare pavimentazioni. Si tratta di una tecnologia complessa che non rappresenta un pericolo per la salute. Il rischio credo sia peggiore con le discariche per via della gestione del percolato: questo può inquinare anche le falde e i fiumi".

Solidea Vitali Rosati