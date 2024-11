Giovanni Dallasta:: "Sulle calamità naturali scaramucce dal Pd"

Giovanni Dallasta, consigliere regionale di Forza Italia, è critico nei confronti del Pd, a proposito del dibattito sull’alluvione 2022, fatto in consiglio regionale. "Il Pd – dice – pensava di mettere in difficoltà la maggioranza e il presidente Acquaroli e invece, i consiglieri di opposizione, hanno dovuto toccare con mano il grande lavoro che la Regione ha fatto. Certo è che l’evento è stato una tragedia immane, ma la Regione si è subito attivata su tutti i tavoli compreso quello governativo, chiedendo lo stato di emergenza per affrontare nell’immediatezza l’emergenza". Spiega Dallasta: "il governo regionale non si è fermato a questo, ha anche pianificato una serie di interventi sui corsi d’acqua e sui territori (mai fatti prima di questa entità da altri Governi marchigiani) affinché queste alluvioni possano, per il futuro, essere mitigate. Dagli studi è scaturito un Piano da realizzare per stralci, d’intesa con l’Autorità distrettuale di Bacino centrale, per le quali è stato dato incarico alla Sogesit S.p.a., Società di Ingegneria facente capo ai Ministeri dell’Ambiente ed Infrastrutture. Lasciando perdere le scaramucce politiche che il Pd vuole innescare, bisogna essere onesti e sinceri quando si parla di calamità naturali e devono essere chiare le risorse che si investono e le opere che ne derivano".