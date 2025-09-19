Giovannini e Loveth Omoruyi, sorrisi mondiali per la Megabox

Un sorriso mondiale quello che è visto ieri al ristorante Pepesale quando le due campionesse iridate Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono state festeggiate da società e tifosi. Per le due atlete della Megabox un oro che luccica ancora di più perché arriva all’Italia dopo 22 anni. "E’ doveroso ringraziare queste due atlete – esordisce il presidente Ivano Angeli -, hanno tenuto alto i colori dell’Italia vincendo il titolo mondiale del volley femminile e noi come società siamo entusiasti e orgogliosi dello straordinario traguardo raggiunto da due nostre giocatrici. E’ motivo di soddisfazione il lavoro che si fa sia in azzurro ma anche nei club stessi. Grazie a Gaia e Loveth il nome di Vallefoglia e della Megabox hanno potuto gravitare a livello internazionale, si è parlato di noi e della nostra realtà".

Un oro che brilla doppiamente. "Il merito di questo tetto del mondo è del lavoro di Velasco ma anche dei club che lavorano tutto l’anno in maniera quotidiana portando poi in Nazionale giocatrici ben allenate e preparate", chiude il numero uno del club di Vallefoglia. La parola passa alle protagoniste: "Anche se sono trascorse due settimane dall’impresa ancora non me ne capacito – racconta ancora emozionata la Giovannini -, per rendermi conto di quello che abbiamo fatto penso che avrò bisogno ancora di un po’ di tempo. Colgo l’occasione per ringraziare la società di Vallefoglia che mi ha dato fiducia e che mi ha permesso di crescere e migliorare". Dopo l’oro olimpico dell’anno scorso, ecco anche l’oro mondiale, un’estate davvero speciale per Gaia: "Vincere Olimpiadi e Mondiali non è mai successo nella storia della pallavolo femminile". Un bagaglio splendente che la Giovannini si porterà a Vallefoglia pronta per il massimo campionato che parte il 6 ottobre a Perugia: "Il Mondiale mi ha caricato di una maggiore consapevolezza e sicurezza che trasmetterò alle mie compagne biancoverdi". Luccica anche Omoruyi che questa estate ha conquistato due ori, quello delle Universiadi e quello Mondiale: "Sono felicissima, non vedevo l’ora di arrivare a Vallefoglia, è stata un’estate diversa, speciale. Giocare un Mondiale arrivando all’ultimo (dopo l’infortunio di Degradi ndr) è emozionante, ma anche più complicato".

Sul ct Velasco Lovhet afferma: "Ha portato ordine e spirito vincente. Prima di ogni partita diceva che dovevamo affrontarla come se venissimo da una sconfitta". Prima dell’inizio del campionato la Megabox giocherà due tornei. Il primo questo fine settimana a Treviso contro Imoco, Macerata e la squadra greca del Panathinaïkos. Invece il prossimo week end, quello del 27 e 28 settembre, in casa a Campanara le tigri ospitano la manifestazione chiamata Sea Group dove incroceranno Macerata, San Giovanni in Marignano e la squadra bulgara del Sophia.

Beatrice Terenzi