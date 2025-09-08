Giovannini: "Il sogno della mia vita"

Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono sul tetto del mondo. Le due atlete della Megabox bissano l’oro olimpico conquistato a Parigi con la vittoria ai campionati del mondo disputati in Thailandia. Le azzurre hanno superato in una combattutissima finale la Turchia di Daniele Santarelli, dopo l’altrettanto combattuta semifinale di ieri contro il Brasile: entrambe le partite si sono chiuse al tie-break. Giovannini ha firmato il turno decisivo in battuta nel set finale. Queste le sue parole alla fine della partita ai microfoni di Rai1: "Per me è il sogno della mia vita che si avvera: siamo campionesse del mondo! Sono orgogliosissima di questo traguardo, e sono anche felice di avere giocato un po’ in questa partita. Dedico questo successo a noi stesse, siamo una squadra pazzesca e un grandissimo gruppo. Poi, come ho detto anche dopo la vittoria alle Olimpiadi, dedico questa medaglia d’oro alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina in tutti questi anni". Intorno alla metà del mese, le due campionesse iridate raggiungeranno le compagne in vista delle ultime settimane di preparazione al campionato, al via lunedì 6 ottobre. Nel weekend intanto si è disputato al PalaVitri di Montecchio il secondo allenamento congiunto dell’estate con il VTB Bologna, squadra che milita in serie B1.