Gira con un panetto di hashish ai giardini Amiani: denunciato

I giardini Amiani stanno diventando sempre più "puliti". Un altro spacciatore è stato infatti pizzicato e allontanato grazie al contributo di One e Kevin, i due cani dei carabinieri, che l’altra sera hanno fiutato da lontano l’hashish che un 42enne fanese aveva nelle tasche del giubbotto. Alla vista dei militari, l’uomo - già noto per reati di droga - ha provato a disfarsi di quel panetto marrone di oltre 90 grammi. Ma non ce l’ha fatta. I carabinieri di Fano l’hanno così denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio. Non solo. Siccome già pochi giorni prima era stato fermato e contravvenzionato per "manifesta ubriachezza" a seguito del quale gli era stato inflitto un "ordine di allontanamento dal centro storico fanese", il 42enne è finito nei guai anche per aver violato quel provvedimento. Per questo ora, a suo carico, i carabinieri hanno avanzato anche la proposta di "divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento". E’ infatti possibile sia stato lui a vendere a un 19enne fanese la dose di hashish con cui quest’ultimo è stato pizzicato poco dopo, sempre dai carabinieri di Fano, allo Sport Park. Ora il 19enne risulta segnalato quale assuntore di droghe alla Prefettura.

Tra i controlli effettuati in quella serata tra centro storico e mare, l’inevitabile tappa alla Stazione, dove i carabinieri hanno sorpreso un 20enne di origini tunisine, anch’egli già noto, in possesso di un coltellino multifunzione di circa 10 centimetri, di cui non è stato in grado di giustificare "il porto" in luogo pubblico. Per questo, oltre alla denuncia per porto abusivo d’armi, gli è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla Stazione.

ti.pe.