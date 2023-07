Gira e rigira, riecco la ruota Ricci accende la giostra "È un segnale di vitalità"

di Giorgia Monticelli

Si sale a 35 metri d’altezza con una vista panoramica che affaccia direttamente sul lungomare pesarese.

Alla Palla di Pomodoro termina l’attesa per l’inaugurazione della ruota panoramica che da ieri pomeriggio è entrata ufficialmente in azione.

Sette euro è il costo di un ticket per adulti, 5 è quello riservato ai bambini. Al suo interno ha anche una cabina dedicata a persone con disabilità - il cui accompagnatore entra gratuitamente - e a cui, durante l’estate, sarà dedicata "una o due giornate per potervi accedere in modo gratuito, riservate esclusivamente a tutte le persone affette da disabilità motorie (con date ancora da definire). Noi ci teniamo all’accessibilità, oggi abbiamo abbattuto le barriere architettoniche e questo è da sempre un nostro obiettivo", ha sottolineato ieri pomeriggio il titolare Cristian Parisi, della ditta "Parisi Gerky" che ha portato a Pesaro il colosso di 35 metri e che ha inaugurato la nuova ruota nel pomeriggio".

"Ci teniamo a dire che la struttura è totalmente green – continua Parisi -, di ultima generazione, con luci a led e motore a risparmio energetico. Una filosofia in cui crediamo e che ci spinge a dare sempre il meglio anche sotto il profilo ambientale".

Tra i primi a salirci il sindaco Matteo Ricci, il vicesindaco Daniele Vimini e Massimiliano Santini che hanno anche tagliato il nastro: "Un investimento importante sulla nostra città, questo significa che Pesaro ha le potenzialità per essere attrattiva – sottolinea Ricci -. Ci stiamo avvicinando ad un anno di festa, in vista di Pesaro 2024, e la ruota rafforza questa idea di gioia e vitalità che circonda la città. Ci offre un modo per guardare il panorama del nostro territorio, con una posizione strategica e azzeccata affacciata sul mare. Un’estate, quella che stiamo vivendo, ricchissima di eventi e nel quale iniziamo a comunicare all’esterno quello che siamo e quello che vorremmo essere".

Non solo istituzioni ma anche giovani e famiglie sulla prima giornata di ruota in movimento, che non perdono l’occasione per vedere la vista della città dall’alto: "Se lo consigliamo? Certo che sì – rispondono i due fidanzati Matthew e Tatiana, venuti dall’entroterra -. È emozionante e, da un lato, anche pauroso perchè comunque parliamo di oltre 30 metri d’altezza. E si sentono tutti. Ma la vista da lassù è grandiosa ed il prezzo è onesto, alla fine fa tre giri completi e intrattiene una decina di minuti, sette euro a persona non ci sembrano eccessivi. Sicuramente ci porteremo le nostre sorelline e cuginette".

Ora non resta che aspettare di vedere se le aspettative turistiche della nuova ruota panoramica rispetteranno la realtà.