Girava il mondo e collezionava sculture Ora quel tesoro è un museo sempre più ricco

di Anna Marchetti

Oltre quaranta nuove sculture in avorio, di varie dimensioni, provenienti dalla Cina e dal Giappone, sono entrate a far parte del museo etnico Bagnaresi della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Le 40 nuove opere vanno ad arricchire l’importante collezione composta da 2700 pezzi, frutto delle donazioni di Maria Teresa Bagnaresi che oggi vive a Milano, ma è nata a Fano, figlia del professor Giacomo Bagnaresi, primario di Ortopedia al Santa Croce dal 1935 alla sua morte nel 1966.

I pezzi della collezione, suddivisi tra Palazzo Bracci Pagani e la sede della Fondazione in via Montevecchio, sono rappresentativi di ben 107 Paesi, tutti quelli visitati nel corso di oltre vent’anni dalla signora , che oggi di anni ne ha 85. Una passione, quella per il viaggio, ereditata dal padre Giacomo che nei convegni medici in giro per il mondo portava sempre con sé uno dei figli. "Fin da piccoli – rammenta la signora – mio padre ci ha inculcato la passione per i viaggi". E di viaggi la signora Bagnaresi al suo attivo ne ha veramente tanti: "Ne organizzavo almeno 3 all’anno e quando partivo la mia valigia era sempre piena di oggetti da regalare alle popolazioni che visitavo e dalle quali ricevevo in cambio altri doni".

La signora ha girato il mondo e la sua vita è ricca di aneddoti: dalla Cambogia di Pol Pot quando è sfuggita a un attacco dei Khmer rossi, al sud della California dove ha avuto il privilegio di "accarezzare" una balena o di godere della spettacolare bellezza degli atolli della Micronesia circondati dalla barriera corallina. "Il Paese dove sono stata più volte – racconta – è sicuramente l’India, meta di ben 8 viaggi perché è enorme, il nord profondamente diverso dal sud, ma il paese che mi è rimasto nel cuore è sicuramente la Cambogia, bellissima, soprattutto per quanto riguarda i siti archeologici".

Tra i suoi viaggi, sempre in piccoli gruppi di 10-12 persone, ci sono tra gli altri Papua Nuova Guinea, Vietnam, Siria. Di ognuno mantiene un ricordo indelebile e da ciascuno ha riportato un oggetto prezioso. Nella classifica dei luoghi più belli visitati c’è anche l’Italia che la signora ha avuto modo di conoscere da nord a sud. Gli oggetti donati alla Fondazione raccontano una parte del mondo provenendo da ben 107 paesi (36 asiatici, 34 africani, 20 delle Americhe, 9 dall’Oceania e 8 dall’Europa). La nazione più rappresentata è l’India con ben 500 oggetti. I 40 pezzi dell’ultima donazione sono opera di artisti cinesi e giapponesi: vere e proprie sculture scolpite in zanne d’elefante.

"Della collezione – ha spiegato Villiam Ciavaglia – fanno parte anche i Netsuke, piccole sculture in avorio forate con due buchi dove passava il cordone che veniva legato alla cintura del kimono. La piccola scultura faceva da contrappeso al portaoggetti per medicinali o tabacco che sopperiva alla mancanza delle tasche nei kimoni".